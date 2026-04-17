Kłęby dymu nad miastem. Płonie zakład recyklingu, prezydent powołuje sztab kryzysowy

Strażacy opanowują ogień przy Fabrycznej w Chełmie

Jak przekazał ogn. Damian Misiura, pełniący funkcję rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, płomienie strawiły składowisko opon na terenie zakładu przetwarzającego odpady. Obecnie ratownicy prowadzą tam bardzo intensywne działania gaśnicze.

Z żywiołem mierzy się obecnie dziesięć zastępów z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Mundurowi zaznaczają, że na ten moment ogień przestał się rozprzestrzeniać, ale cała operacja dogaszania potrwa prawdopodobnie bardzo długo. Dowództwo stale ocenia rozwój wydarzeń, badając między innymi potencjalne skutki dla lokalnego ekosystemu.

Aby rzetelnie ocenić sytuację, do akcji zadysponowano specjalistyczną grupę z Lublina, której zadaniem jest badanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Decyzja Jakuba Banaszka o sztabie kryzysowym

Z uwagi na powagę zdarzenia i gęsty dym, prezydent Chełma Jakub Banaszek natychmiast zareagował na doniesienia o żywiole.

– W związku z pożarem w jednym z zakładów, który znajduje się w Chełmie, podjąłem decyzję o zwołaniu sztabu kryzysowego – przekazał prezydent miasta.

Głównym zadaniem powołanego zespołu jest nieprzerwane śledzenie rozwoju wypadków oraz sprawne koordynowanie pracy wszystkich formacji, które dbają o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w obliczu tego zagrożenia.

Ocena zagrożenia środowiskowego w powiecie

Przedstawiciele służb ratunkowych nie ukrywają, że warunki na miejscu mogą ulec zmianie i wymagają ciągłej, wnikliwej analizy. Największy nacisk kładzie się na ryzyko skażenia środowiska naturalnego, co wymusiło użycie zaawansowanego sprzętu pomiarowego przez specjalistów.

O zaistniałym incydencie niezwłocznie powiadomiono stosowne organy szczebla powiatowego, które monitorują stan bezpieczeństwa na swoim terenie i podejmują adekwatne kroki.

To miasteczko płonie niemal bez przerwy od 60 lat. Pożaru nikt nie potrafi ugasić

