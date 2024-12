Bezpieczny Przejazd

Kierowca dostawczaka wyłamał szlaban. Tak PKP promuje kampanię "Bezpieczny Przejazd"

Szlaban na przejeździe kolejowym nie jest pancerny, można go bez trudu wyłamać autem i uciec spod rozpędzonego pociągu - pokazali to w Zemborzycach pod Lublinem przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych S.A., firmy która jest organizatorem kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd". To sposób, żeby uratować ludzkie życie i... sporą gotówkę.