Do zdarzenia doszło w połowie października na terenie parafii pw. Świętej Rodziny w dzielnicy Czuby w Lublinie.

Dwaj mężczyźni, w wieku 54 i 44 lat, podpalili rzeźbę „Ostatniej Wieczerzy”, będącą częścią Ogrodu Różańcowego.

Rzeźba spłonęła niemal doszczętnie, a straty oszacowano na ponad 70 000 złotych.

Sprawcy to bezrobotni, bezdomni mężczyźni, znani z natarczywego zaczepiania przechodniów w okolicy.

Policjanci z Lublina szybko ustalili sprawców – obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia.

Za taki czyn grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

„Ogród Różańcowy” powstał w 2010 roku jako upamiętnienie wizyty Jana Pawła II w Lublinie w 1987 roku.

O sprawcach tego obrzydliwego czynu nie można powiedzieć niczego dobrego - bez pracy, bez adresu, za to z ciągłą ochotą na biesiadowanie. Nagabywali przechodniów stojących na pobliskim przystanku znajdującym się vis a vis wejścia do kościoła, przy ul. Jana Pawła II. - Byli natarczywi i niegrzeczni - wspomina starsza pani. To, co udało im się zebrać zamieniali na podłej jakości wino, który nabywali w znajdującym się nieopodal sklepie.

Parafia pw. św. Rodziny w Lublinie zaś to miejsce szczególne dla wiernych Kościoła Katolickiego w Lublinie. 9 czerwca 1987 roku na rozległych błoniach, gdzie teraz stoi świątynia, centrum handlowe i bloki mieszkalne papież Jan Paweł II odprawił uroczystą mszę świętą, na której zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. - Raduję się, że znowu mogę być w tym mieście, z którym pozostawałem związany przez szereg lat pracy na katolickim uniwersytecie - powiedział wtedy przyszły święty Kościoła Katolickiego, nawiązując do czasów, kiedy wykładał na KUL.

Ta wizyta stała za powstaniem „Ogrodu Różańcowego“ na terenie parafii. - Ogród Różańcowy powstał w czerwcu 2010 roku w celu upamiętnienia wizyty papieża Jana Pawła II w parafii pw. Św. Rodziny w Lublinie. Głównym przesłaniem Rosarium jest zachęta do kontemplacji Tajemnic Różańca Świętego oraz pogłębienia sfery duchowej - informują twórcy na stronie internetowej poświęconej przedsięwzięciu. - W sumie z drewna lipowego, dębowego, olchowego i akacjowego wykonano 88 figur różnych wielkości (do 2,5 m.). Znakomita większość rzeźb powstała w latach 2001- 2005 w parafialnym atelier. Budowę kapliczek rozpoczęto w 2009 roku, zaś 9 czerwca 2010 zostały poświęcone przez bp. Bolesława Pylaka. Niektóre prace powstały także w okresie późniejszym, do 2012 roku.

I tam właśnie rozgościli się podpalacze. Do zdarzenia doszło w połowie października. Wcześniej wiele razy gościli się przy stole, który potem spalili. Ludzie zwracali im uwagę, prosili... - Służby dostały zgłoszenie o pożarze kapliczki przedstawiającej Ostatnią Wieczerzę. W wyniku działania ognia została niemal całkowicie zniszczona. Straty oszacowano na kwotę ponad 70 000 złotych - opowiada podinsp. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. - Już pierwsze czynności na miejscu pozwoliły przypuszczać, że doszło do umyślnego podłożenia ognia. Policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Następnie rozpoczęły się czynności operacyjne.

Policjanci zatrzymali sprawców. Jak się okazało, za podpaleniem stali dwaj mężczyźni w wieku 54 i 44 lat. - Polali rzeźby benzyną a następnie podłożyli ogień. Obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia. 54-latek decyzją prokuratora trafił pod dozór policyjny - dodaje policjant.

Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat więzienia, za zniszczenia czyjejś pracy i uczuć wielu osób....