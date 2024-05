i Autor: Marcin Wziontek / Super Express Kasjerki robiły to w Lidlu w godzinach pracy. Klienci się wściekli, centrala Lidla zabrała głos!

Oburzające zachowanie kasjerek w jednym ze sklepów Lidl w Puławach na Lubelszczyźnie. Tłum klientów zebrał się przed wejściem, gotowy skorzystać z ogromnej obniżki na chemię gospodarczą. To co zastali w środku, mocno nimi wstrząsnęło! Zamiast produktów o obniżonej cenie zastali… puste półki! Zamiast promocji, rozczarowanie i gniew! A wszystko przez kasjerki, które same wykupiły towar. Lidl Polska już odniósł się do sprawy.