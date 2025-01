Kamienica grozi zawaleniem! Mieszkańcy w pośpiechu wynoszą swój dobytek

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy to państwo ma dostęp do morza?

Kamienica przy ul. Farbiarskiej 2 w Lublinie grozi zawaleniem. W czwartek mieszkańcy zaalarmowali lokalne media, że na ścianach kamienicy pojawiły się pęknięcia. Spakowali swój dobytek i w piątek rano zaczęli go wynosić. Część oczekuje od miasta lokali zastępczych.

Dzisiaj sporządzona zostanie decyzja o wyłączeniu z użytkowania kamienicy. Jak dowiedziało się Radio Eska, mieszkańcy kamienicy twierdzą, że aktualny stan techniczny budynku to efekt prowadzonych na sąsiedniej działce prac. - Jeśli chodzi o ewentualny wpływ robót sąsiednich, to nadzór budowlany tej okoliczności nie bada. W tym przypadku rolą nadzoru jest wyeliminowanie przyczyn, a nie szukanie skutku. A to się zaczyna w momencie katastrofy budowlanej, z którą dzięki Bogu nie mamy do czynienia. Nadzór wyda jednak postanowienie wstrzymujące roboty budowlane - powiedział Radiu Eska Paweł Kwiecień, radca prawny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

Przypominamy, że w nocy z 17 na 18 stycznia 2025 roku zaczęła pękać kamienica przy ul. Bernardyńskiej 10, niespełna pół kilometra od Farbiarskiej. Kilka godzin później zawalił się fragment ściany, która nad ranem runęła. Nikt nie ucierpiał. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o całościowej rozbiórce obiektu. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. katastrofy budowlanej.

Czytaj też: Kamienicy przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie już nie ma. Zostali mieszkańcy, którzy stracili wszystko