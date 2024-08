"Zostaje w Lublinie"

Julia Szeremeta zdobyła medal i zawojowała Lublin. "W nowej rzeczywistości odnajduję się dobrze"

Na igrzyskach kompletnie nie skupiałam się na boksie, to miała być fajna zabawa - zdradziła swój przepis na olbrzymi sukces Julia Szeremeta (20 l.), zdobywczyni srebrnego medalu w boksie na olimpiadzie w Paryżu. Młodziutka sportsmenka wróciła już do Lublina, gdzie od kilku lat mieszka i trenuje. Co dalej, Lublin, Warszawa, a może rodzinny Chełm? - Zostaję w Lublinie - oświadczyła podczas spotkania w lubelskim Ratuszu.