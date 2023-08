Jechały na pogrzeb, zginęły w wypadku! Burmistrz wspomina Janinę, Wandę i Teresę

Śmiertelny wypadek w Chodeli. Ofiary, mieszkanki Poniatowej, jechały na pogrzeb

Podróżujące na pogrzeb kobiety, mieszkanki Poniatowej, zginęły w wypadku, do którego doszło w Chodeli na Lubelszczyźnie w poniedziałek, 14 sierpnia, po godz. 14. Janina, Wanda i Teresa podróżowały na tylnej kanapie opla astra, którego prowadził 77-latek, z jeszcze jedną pasażerką na przedzie. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo przejazdu na BMW, doprowadzając do zderzenia. W jego wyniku trzy pasażerki opla zginęły na miejscu, natomiast 77-latek i prowadzący drugi pojazd 32-latek trafili do szpitala, choć to senior odniósł poważniejsze obrażenia. Nic nie stało się natomiast ostatniej pasażerce opla. Jak dodają mundurowi, kierowca BMW był trzeźwy. Ofiary wypadku były mieszkankami miasta Poniatowa pod Opolem Lubelskim. O tragedii, jaka je spotkała, dowiedział się burmistrz miasta Paweł Kaczmarczyk, który poświęcił kobietom długi wpis na swoim profilu facebookowym.

- Szanowni Państwo, dzisiaj po południu otrzymaliśmy informację o tragicznym w skutkach wypadku, w którym śmierć poniosły trzy mieszkanki Poniatowej. Wspaniałe kobiety całym sercem zaangażowane w życie społeczne i kulturalne naszego miasta. Mające pasję, energię do działania. Członkinie Poniatowskiego Klubu Seniora, wspaniałe aktorki teatru "Fajna ferajna", działające także w naszych lokalnych zespołach wokalnych. Nie ma słów by wyrazić ból i wypełnić pustkę po tak ogromnej starcie. Łącze się w bólu z rodzinami i składam najszczersze kondolencje. Spoczywajcie w pokoju🙏 - napisał samorządowiec.

