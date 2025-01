Uderzył w znak drogowy i runął na chodnik. Pomogły mu dwie kobiety

Pomoc nadeszła szybko

Jastrząb z obrażeniami głowy leżał na ulicy w Świdniku

Najpewniej zapędził się za "obiadem" do śródmieścia Świdnika i wszystko wymknęło mu się spod kontroli. Rannym jastrzębiem zajęli się dobrzy ludzie i już wkrótce wróci do siebie. A co się stało? Najpewniej drapieżny ptak... zderzył się ze znakiem drogowym.