Jak mijają wybory w woj. lubelskim? Policjanci odnotowali kilka przypadków łamania ciszy wyborczej

MG | PAP 17:10

W niedzielę do godziny 17.00 policjanci z woj. lubelskiego odnotowali kilka incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej. Dotyczą one parkowania samochodów oklejonego materiałami wyborczymi i zniszczenia plakatów wyborczych, a także próby wyniesienia karty do głosowania. To nie jedyne zgłoszenia, które odnotowali funkcjonariusze.