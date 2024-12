Ilu Polaków przyjmie kolędę w tym roku? Księża pocałują sporo klamek

Spis treści

Wizyta duszpasterska wciąż budzi wiele emocji

Nie od dziś wiadomo, że w Polsce panuje swego rodzaju niechęć co do wizyty duszpasterskiej. Może to wynikać z kilku powodów, które najczęściej powiązane są z różnymi aspektami życia społecznego, religijnego oraz osobistego. Zazwyczaj jednak problemem dla wielu jest presja finansowa, formalizm oraz zmieniający się obraz duchowieństwa - skandale w kościołach czy inne nadużycia w tym segmencie. Tym samym nie ma się co dziwić, że spora część społeczeństwa rezygnuje z wizyt duszpasterskich. Ilu jednak Polaków konkretnie nie przyjmie księdza na kolędę, a ilu się na to zdecyduje? Najnowszy sondaż może zaskoczyć.

Ilu Polaków przyjmie księdza po kolędzie? Okazuje się, że sporo osób rezygnuje z wizyt

W ostatnim czasie agencja SW Research przeprowadziła badanie na zlecenie portalu "Wprost", w którym sprawdzono, ilu Polaków przyjmie księdza po kolędzie, a ilu nie otworzy nawet drzwi. Z sondażu wynika, iż na wizytę duszpasterską decyduje się 48,9 proc. respondentów, natomiast 37,7 proc. badanych zadeklarowało, iż nie ma w planach przyjmować księdza do domu, a 13,4 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii. Co ciekawe, na wizytę duszpasterską o wiele bardziej chętni są mężczyźni (52,3 proc.) niż kobiety (45,9 proc.).

