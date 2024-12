Spis treści

Wizyta duszpasterska 2024/2025

Po świętach Bożego Narodzenia w każdej parafii odbywa się kolęda, czyli wizyta księdza w domu wiernych. Dzięki takiemu spotkaniu duchowny może zacieśnić więzi ze swoimi parafianami oraz po prostu spędzić z nimi choć chwilę. W zależności od danego kościoła termin kolędy może się różnić, a jeśli nie jesteśmy pewni owej daty, można sprawdzić ją np. na stronie parafii lub w czasopiśmie parafialnym. W takich miejscach bardzo często publikowane są także wytyczne związane z kolędą. Pewne elementy są niezmienne od lat, lecz wierni nadal o tym zapominają, co niekiedy denerwuje duchownych.

Jak przygotować się do kolędy? Ta czynność może zirytować księdza

Jeśli nie chcesz ryzykować błędem, który może się nie spodobać księdzu, sprawdź jak odpowiednio przygotować się do kolędy. O czym pamiętać? Tego dnia wierni powinni przyszykować kropidło, wodę święconą, świece oraz nakryć stół białym obrusem. Co ciekawe, to właśnie w kwestii świec co rusz parafianie popełniają błąd, bowiem jeszcze przed przyjściem księdza zapalają ich knoty. Okazuje się jednak, że świece powinni pozostać zgaszone, a zapala je dopiero ksiądz na chwilę przed rozpoczęciem modlitwy z wiernymi.