Pożar w kamienicy przy ul. Słowikowskiego w Lublinie.

Zginęły dwie osoby, osiem uciekło przed ogniem.

Ogień pojawił się 21 sierpnia około godz. 4 nad ranem.

Na miejscu działało siedem zastępów straży pożarnej.

Przyczyny tragedii badają policja i prokuratura.

Tragiczny pożar w Lublinie. Nie żyją dwie osoby

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej kilka minut po godzinie 4. Na miejsce skierowano siedem zastępów ratowniczo–gaśniczych. Akcja trwała niespełna godzinę, a strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia na sąsiednie budynki. – Przed naszym przybyciem z budynku ewakuowało się osiem osób, dwie natomiast nie. W pogorzelisku odnaleziono ciała kobiety i mężczyzny w wieku około 40–50 lat – powiedział Radiu Eska oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Na miejscu nadal pracują policjanci, strażacy i prokurator, którzy ustalają, co było przyczyną wybuchu pożaru i w jakich okolicznościach doszło do śmierci mieszkańców.

W kamienicy w chwili wybuchu pożaru przebywało dziesięciu lokatorów. Ośmiu udało się w porę uciec, zanim pojawiły się służby ratunkowe.