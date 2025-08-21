Kobieta i mężczyzna nie żyją. Tragiczny pożar w Lublinie. Ogień pojawił się nad ranem

Jacek Chlewicki
2025-08-21 8:04

Do tragedii doszło w czwartek 21 sierpnia nad ranem w Lublinie. Około godziny 4 w jednej z kamienic przy ulicy Słowikowskiego wybuchł pożar. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się w budynku, w którym mieszkało dziesięć osób. Choć większość lokatorów zdołała uciec o własnych siłach, dwie osoby nie przeżyły.

Tragiczny pożar w Lublinie. Nie żyją dwie osoby

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej kilka minut po godzinie 4. Na miejsce skierowano siedem zastępów ratowniczo–gaśniczych. Akcja trwała niespełna godzinę, a strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia na sąsiednie budynki. – Przed naszym przybyciem z budynku ewakuowało się osiem osób, dwie natomiast nie. W pogorzelisku odnaleziono ciała kobiety i mężczyzny w wieku około 40–50 latpowiedział Radiu Eska oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Na miejscu nadal pracują policjanci, strażacy i prokurator, którzy ustalają, co było przyczyną wybuchu pożaru i w jakich okolicznościach doszło do śmierci mieszkańców.

W kamienicy w chwili wybuchu pożaru przebywało dziesięciu lokatorów. Ośmiu udało się w porę uciec, zanim pojawiły się służby ratunkowe.

