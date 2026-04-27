Styczniowy maraton: jak zamienić dwa dni w niemal tydzień wolnego

Zaraz po pożegnaniu starego roku kalendarz podrzucił nam jedną z najlepszych okazji w całych dwunastu miesiącach. Nowy Rok (1 stycznia) wypadał w 2026 roku w czwartek, z kolei Święto Trzech Króli (6 stycznia) – we wtorek. Co to oznaczało w praktyce? Jeśli odpowiednio wcześnie złożyliśmy wniosek o urlop na piątek (2 stycznia) oraz poniedziałek (5 stycznia), wykorzystaliśmy zaledwie dwa dni ze swojej puli, a zyskaliśmy aż sześć dni nieprzerwanego odpoczynku. To był absolutnie idealny moment na zimowy wyjazd w góry bez tłumów lub po prostu dłuższą domową regenerację po grudniowym zamieszaniu. A to nie koniec takich okazji!

Prawda o majówce i czerwcowy pewniak do wyjazdu

Majówka może w 2026 roku pozostawić lekki niedosyt. Święto Pracy (1 maja) przypada w piątek, co daje nam standardowy, trzydniowy weekend. Niestety Święto Konstytucji 3 Maja to niedziela, a zgodnie z Kodeksem pracy, za święto w niedzielę nie przysługuje pracownikom dodatkowy dzień wolny. Oczywiście możesz uszczuplić swoją roczną pulę i wziąć cztery dni urlopu (27-30 kwietnia), by wyczarować dziewięciodniowe wakacje, jednak kalendarz ma lepsze propozycje.

Zastanawiasz się, kiedy wziąć urlop w 2026 roku, by zyskać najwięcej wolnego, tracąc jak najmniej dni z etatu? Postaw na czerwiec! Boże Ciało tradycyjnie wypada w czwartek (4 czerwca). Wystarczy poprosić pracodawcę o wolne w piątek (5 czerwca), by cieszyć się długim, czterodniowym weekendem – w sam raz na pierwszy letni city break lub szybki wypad nad morze.

Sobotnie święta, czyli twój ukryty bonus od pracodawcy

Planując odpoczynek, wiele osób zapomina o niezwykle ważnym przepisie. Jeśli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym i oddać ci za nie inny dzień wolny. W 2026 roku taka sytuacja przydarzy się nam dwa razy, co w praktyce oznacza wygenerowanie dodatkowych długich weekendów bez ruszania własnego urlopu.

15 sierpnia (sobota) – Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie NMP. Odbierając dzień wolny w piątek lub poniedziałek, zyskujesz klasyczny trzydniowy letni weekend.

26 grudnia (sobota) – Drugi dzień Bożego Narodzenia, który w połączeniu z innymi dniami świątecznymi tworzy niesamowity układ pod koniec roku.

Listopadowe dylematy i absolutnie rekordowy grudzień

Jesień również ma do zaoferowania cenne okienka na złapanie oddechu. Święto Niepodległości (11 listopada) to środa. To idealny punkt w kalendarzu na zorganizowanie sobie dłuższego relaksu – biorąc urlop w czwartek i piątek (lub w poniedziałek i wtorek), łatwo stworzysz pięć dni wolnego od firmowych obowiązków.

Jednak to grudzień zasługuje na miano króla długich weekendów 2026 roku. Po wprowadzonych niedawno zmianach prawnych, Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wypada ona w czwartek, Boże Narodzenie (25 grudnia) w piątek, a drugi dzień świąt to wspomniana wcześniej sobota, za którą pracodawca musi wyznaczyć ci kolejny wolny termin. Ten układ to prawdziwy fenomen, dający potężny blok czasu wolnego u progu zimy. Jeśli zachowasz raptem cztery dni urlopu (28-31 grudnia) na sam koniec roku, zaplanujesz sobie wspaniałą przerwę od pracy i wejdziesz z nową energią w styczeń 2027 roku.

