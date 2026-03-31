Ile dać do koperty na komunię 2026? W tym roku stawki ostro w górę

Anastazja Lisowska
2026-03-31 3:35

Sezon komunijny 2026 nadchodzi wielkimi krokami i zapowiada się drożej niż kiedykolwiek. Rosnące koszty życia, inflacja i coraz bardziej wystawne przyjęcia sprawiają, że wielu gości zadaje sobie jedno pytanie: ile włożyć do koperty, żeby było "w sam raz"?

Autor: Pixabay.com
Lublin SE Google News

Pierwsza Komunia Święta 2026

Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka wychowanego w tradycji katolickiej. Uroczystość ta odbywa się zazwyczaj w maju, który jest miesiącem szczególnie poświęconym nabożeństwom maryjnym, choć w niektórych parafiach terminy przypadają również na przełom kwietnia i czerwca, więc już zachwilę. Tym samym wiele osób zastanawia się, jaką kwotę zaczynać szykować do koperty. Czy w tym roku goście będą zobligowani do wyłożenia większej sumy?

Ile dać do koperty na komunię w 2026?

Jeszcze kilka lat temu standardowa koperta na komunię wynosiła 200-300 zł. Dziś te wartości często są już uznawane za minimalne, a powody są dość oczywiste:

  • wyższe ceny organizacji przyjęć (restauracje, catering),
  • droższe prezenty (rowery, smartfony, sprzęt elektroniczny),
  • presja społeczna i "porównywanie się" między gośćmi.

I Komunia Święta - koperty wypełnione po brzegi?

Kwota, którą przekazuje się dziecku z okazji Pierwszej Komunii Świętej zależy przede wszystkim od relacji z dzieckiem oraz sytuacji finansowej gościa. Poniżej przedstawiamy orientacyjne stawki:

  • Najbliższa rodzina (rodzice chrzestni, dziadkowie): 500-3000 zł.
  • Bliska rodzina (ciocie, wujkowie, rodzeństwo rodziców): 300-1000 zł.
  • Dalsza rodzina i znajomi: 200-500 zł.
  • Dzieci i młodzież (goście komunijni): 100-200 zł.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pierwsza komunia - najśmieszniejsze memy komunijne

Najśmieszniejsze memy komunijne
Galeria zdjęć 12

Co zamiast koperty na komunię?

Nie każdy czuje się komfortowo z wręczaniem pieniędzy w kopercie i to zupełnie zrozumiałe. Coraz więcej osób szuka więc alternatywy, która będzie bardziej osobista i zapadająca w pamięć. Zamiast pieniędzy można postawić na przemyślany prezent: pamiątkę o charakterze religijnym (np. Biblia dla dzieci, medalik), coś rozwijającego pasje (książki, sprzęt sportowy, zestawy kreatywne) albo wspólne doświadczenie, jak wyjście do parku rozrywki czy voucher na zajęcia.

QUIZ. Pierwsza komunia w PRL. Jakie dawano prezenty?
Pytanie 1 z 9
Najpopularniejszą tradycyjną pamiątką Pierwszej Komunii Świętej w czasach PRL były podobnie jak dziś:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOMUNIA
KOMUNIA ŚW
KOMUNIA PREZENTY