Ile dać do koperty na komunię 2026? W tym roku stawki ostro w górę

Pierwsza Komunia Święta 2026

Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka wychowanego w tradycji katolickiej. Uroczystość ta odbywa się zazwyczaj w maju, który jest miesiącem szczególnie poświęconym nabożeństwom maryjnym, choć w niektórych parafiach terminy przypadają również na przełom kwietnia i czerwca, więc już zachwilę. Tym samym wiele osób zastanawia się, jaką kwotę zaczynać szykować do koperty. Czy w tym roku goście będą zobligowani do wyłożenia większej sumy?

Ile dać do koperty na komunię w 2026?

Jeszcze kilka lat temu standardowa koperta na komunię wynosiła 200-300 zł. Dziś te wartości często są już uznawane za minimalne, a powody są dość oczywiste:

wyższe ceny organizacji przyjęć (restauracje, catering),

droższe prezenty (rowery, smartfony, sprzęt elektroniczny),

presja społeczna i "porównywanie się" między gośćmi.

I Komunia Święta - koperty wypełnione po brzegi?

Kwota, którą przekazuje się dziecku z okazji Pierwszej Komunii Świętej zależy przede wszystkim od relacji z dzieckiem oraz sytuacji finansowej gościa. Poniżej przedstawiamy orientacyjne stawki:

Najbliższa rodzina (rodzice chrzestni, dziadkowie): 500-3000 zł.

Bliska rodzina (ciocie, wujkowie, rodzeństwo rodziców): 300-1000 zł.

Dalsza rodzina i znajomi: 200-500 zł.

Dzieci i młodzież (goście komunijni): 100-200 zł.

Co zamiast koperty na komunię?

Nie każdy czuje się komfortowo z wręczaniem pieniędzy w kopercie i to zupełnie zrozumiałe. Coraz więcej osób szuka więc alternatywy, która będzie bardziej osobista i zapadająca w pamięć. Zamiast pieniędzy można postawić na przemyślany prezent: pamiątkę o charakterze religijnym (np. Biblia dla dzieci, medalik), coś rozwijającego pasje (książki, sprzęt sportowy, zestawy kreatywne) albo wspólne doświadczenie, jak wyjście do parku rozrywki czy voucher na zajęcia.