Horror podczas policyjnej interwencji. Ruszył na nich z tasakiem!

Policjanci z Lublina opisali akcję ze stolicy województwa. Agresywni recydywiści rzucili się na funkcjonariuszy! Jeden z nich miał w ręku tasak!

Wcześniej podejrzani dawali się we znaki mieszkańcom Lublina. Włamywali się, kradli i długo pozostawali bezkarni.

Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Szczegóły w artykule!

Akcja policji w Lublinie. Namierzyli recydywistów

Działo się, niczym w filmie gangsterskim! Z pięknej kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie, kilku uzbrojonych po zęby policjantów wyprowadziło dwóch skutych kajdankami mężczyzn. Trwało to chwilę i reprezentacyjna skądinąd ulica szybko wróciła do zimowego piękna. Zatrzymani mężczyźni napsuli krwi wielu osobom.

- Są podejrzani o serię kradzieży z włamaniem na terenie miasta. Do zdarzeń dochodziło w ostatnich tygodniach. Sprawcy włamali się m.in. do punktów usługowych, takich jak piekarnie, salony kosmetyczne czy zakłady fryzjerskie. Wśród skradzionego mienia był również samochód marki Porsche. Łączne straty pokrzywdzonych oszacowano na blisko 150 tysięcy złotych - uściśla podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Przestępcy postanowili walczyć o wolność. Przez dłuższą chwilę nie otwierali drzwi mieszkania w kamienicy, jakby to miało zniechęcić stróży prawa. - Konieczne było siłowe wejście do mieszkania, gdzie się ukrywali - przekazuje podinsp. Gołębiowski.

Z tasakiem na funkcjonariuszy

W trakcie wejścia do środka doszło do agresywnego zachowania ze strony mężczyzn. 34-latek zaatakował policjantów tasakiem, natomiast 42-latek użył łomu. Funkcjonariusze obezwładnili napastników. Mężczyźni zostali aresztowani, grozi im do 15 lat więzienia. Obaj to recydywiści. W trakcie czynności funkcjonariusze odzyskali skradziony samochód i część rzeczy pochodzących z włamań.

