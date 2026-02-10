Szok! Pijana matka przewracała się z wózkiem na klatce schodowej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-10 14:00

34-letnia obywatelka Ukrainy odpowie za narażenie swojego rocznego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu i przewracała się, próbując wnieść wózek z dzieckiem na piętro. Zdarzenie zauważył świadek, który natychmiast powiadomił policję.

Szok! Pijana matka przewracała się z wózkiem na klatce schodowej. Zawiadomiono policję

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu na jednej z klatek schodowych. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kompletnie pijana kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi, wnosząc wózek z dzieckiem do mieszkania. Dopiero pomoc jednej z sąsiadek pozwoliła jej bezpiecznie wejść do lokalu.

Świadek wezwał patrol. Kobieta odmówiła badania

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji. Jak się okazało, pod opieką 34-latki znajdował się jej roczny syn. Mundurowi od razu wyczuli od kobiety silną woń alkoholu.

- Początkowo nie chciała poddać się badaniu alkomatem. Gdy test został przeprowadzony wyszło na jaw, że w organizmie miała blisko 2 promile alkoholu - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Dziecko trafiło do medyków, kobieta usłyszała zarzuty

Roczne dziecko zostało przekazane pod opiekę medyków. Sprawą zajęli się policjanci z 7 komisariatu. Po wytrzeźwieniu 34-letnia obywatelka Ukrainy usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją prokuratora kobieta została objęta dozorem Policji. O zdarzeniu poinformowano również sąd rodzinny, który podejmie dalsze decyzje dotyczące sytuacji dziecka. Za tego typu przestępstwo kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

