Horoskop tygodniowy dla Barana: Słońce wyjrzy zza chmur

Barany mogą odetchnąć z ulgą! Przestały przejmować się sprawami, które nie były tego warte. To dobry znak, ale nie czas na rozluźnienie. Horoskop radzi zachować czujność i być jeszcze bardziej uważnym niż zwykle. Romantyczne uniesienia nie powinny odwrócić uwagi od ważnych spraw zawodowych.

Horoskop tygodniowy dla Byka: Słuchaj głosu serca

Byki powinny zaufać swojej intuicji. Nie warto słuchać osób, które próbują namówić Cię do czegoś, czego tak naprawdę nie chcesz. Masz wystarczające doświadczenie, by wiedzieć, co jest dla Ciebie najlepsze. Horoskop radzi: nie musisz robić tego, na co nie masz ochoty.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt: Zregeneruj siły

Bliźnięta mogą spodziewać się poprawy finansowej. Możliwe, że otrzymasz spadek lub ktoś odda Ci dług. Nie przepuść tych pieniędzy na drobnostki! To doskonały czas na chwile zapomnienia, które pozwolą Ci zregenerować siły i wrócić do gry w jeszcze lepszej formie.

Horoskop tygodniowy dla Raka: Dobre rady są na wagę złota

Raki otrzymają cenną radę od osoby, której dotychczas nie znały od tej strony. Okaże się, że ma ona talent, który może pomóc Tobie i Twojej rodzinie. Posłuchaj uważnie tej osoby. Horoskop radzi rozejrzeć się dookoła siebie, bo czeka na Ciebie okazja, której nikt inny nie zauważy. Spostrzegawczość da Ci bardzo wiele.

Horoskop tygodniowy dla Lwa: Ulga finansowa dla bliskich

Jeśli chodzi o finanse Lwów, nic się nie zmieni, natomiast radykalnej poprawy możesz oczekiwać u kogoś z Twoich bliskich. Problemy się zakończą, uda się spłacić kredyt lub oddać dług. Będziesz się z tego cieszył także i Ty. Horoskop radzi, byś zauważył, jak ktoś próbuje znaleźć się z Tobą sam na sam. Ta osoba chce Ci coś wyznać, ale cały czas ma wrażenie, że wcale nie masz dla niej czasu.

Horoskop tygodniowy dla Panny: Pełnia sił

Panny będą w doskonałej formie! Wykorzystaj ten czas na konkretne działania, które pozwolą Ci przedłużyć ten stan. Gdy przyjdą szare dni, będziesz miał gdzie uciec przed zmartwieniami. Horoskop radzi, byś nie wymawiał się brakiem czasu i uniknął zaległości. Musisz zacząć bardziej dbać o swój rozkład dnia.

Horoskop tygodniowy dla Wagi: Rozwiążesz problemy

Gdy tylko Twoje problemy się rozwiążą, czarne myśli miną jak ręką odjął. Dobry stan ducha wpłynie na dobry stan ciała. Możesz już planować, jak miło spędzić ten czas i za co brać się w następnej kolejności. Horoskop radzi, by obowiązki w Twoim otoczeniu były rozdzielane sprawiedliwie. Nie musisz robić wszystkiego za wszystkich.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona: Szansa na miłość

Skorpiony nie muszą obawiać się spadku formy. Gwiazdy sprzyjają siłom witalnym, więc możesz darować sobie chodzenie po lekarzach. Najlepiej zrobisz, poświęcając ten weekend przede wszystkim sobie i swoim zainteresowaniom. Horoskop radzi, byś uważał na przeziębienia i anginy. Wystarczy trochę uwagi poświęconej na dbanie o siebie, żebyś uniknął choroby.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca: Będziesz promieniał

Strzelce będą promieniały! A to wszystko dzięki dobremu samopoczuciu i szczęściu w życiu codziennym, zwłaszcza osobistym. Nareszcie uporządkowałeś swoje życie. Horoskop radzi, byś nie brał na siebie zbyt dużo obowiązków w pracy, bo może na tym ucierpieć Twoja forma zdrowotna. Nawet Twoje siły czasem się kończą.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca: Zadbać o zdrowie

Gwiazdy podpowiadają Koziorożcom, żeby teraz zainwestowały w siebie i patrzyły na życie długofalowo. Masz okazję wypracować coś, czego potem wszyscy będą Ci zazdrościć przez długie lata. Nie spoczywaj więc na laurach i od razu weź się do roboty. Horoskop radzi, byś w tym miesiącu zadbał o dietę i formę fizyczną, a w przyszłym unikniesz chodzenia po lekarzach. Teraz Twoje zdrowie i Twoja figura są tylko i wyłącznie w Twoich rękach.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika: Nareszcie spokój

Wodniki odpoczną od wszystkich kłopotów. Zarówno Tobie, jak i Twoim bliskim nic nie będzie w tym miesiącu zagrażało. Skup się na relaksie i spacerach, zamiast martwić się tym, co już dawno odeszło i wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie wróci. Horoskop radzi, byś nie pozwolił, by dopadło Cię zmęczenie. Dobrze zrobią Ci spacery na świeżym powietrzu, od których ostatnio nie wiedzieć czemu zacząłeś stronić.

Horoskop tygodniowy dla Ryb: Nowe wyzwanie

W tym tygodniu Ryby staną przed zupełnie nowym wyzwaniem. Poradzisz sobie z nim, a potem okaże się, że nauczyłeś się czegoś nie tylko nowego, ale i fascynującego Cię szczerze. Masz teraz szansę nawet całkowicie zmienić swoje życie. Horoskop radzi, byś działał śmiało. Czegokolwiek nie dotkniesz, zamieni się momentalnie w złoto.