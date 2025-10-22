Henryk i Sylwester spłonęli na stosie. Recydywiści oskarżeni o potworną zbrodnię. Ruszył proces

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-10-22 14:50

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się proces trzech mężczyzn oskarżonych o brutalne zabójstwo dwóch osób w Chełmie. Według ustaleń śledczych, sprawcy najpierw pobili swoje ofiary, a następnie podpalili je na stosie z mebli. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

  • Proces dotyczy zbrodni, do której doszło w marcu w Chełmie, w mieszkaniu przy ul. Narutowicza.
  • Oskarżeni to trzej mężczyźni w wieku 35–39 lat, dwaj z nich to bracia.
  • Według prokuratury, ofiary zostały najpierw brutalnie pobite, a następnie podpalone na stosie z mebli.
  • Świadkowie zeznali, że widzieli oskarżonych wychodzących z budynku tuż po wybuchu pożaru.
  • Jedna z ofiar, 66-latek, zmarła następnego dnia w szpitalu w wyniku oparzeń czwartego stopnia.
  • Drugi z mężczyzn zginął w płomieniach – w jego drogach oddechowych znaleziono sadzę.
  • Prokuratura twierdzi, że oskarżeni „celowo rozciągali w czasie moment pozbawienia życia pokrzywdzonych”.
  • Cała trójka była wcześniej wielokrotnie karana.
  • Następna rozprawa ma się odbyć 17 listopada.

W Lublinie ruszył proces trzech mężczyzn oskarżonych o zabicie dwóch osób w mieszkaniu przy ul. Narutowicza w Chełmie. Podczas rozpoczęcia procesu prok. Diana Wirtel-Mroczek oskarżyła dwóch braci: 39-letniego Tomasza B. i 35-letniego Krzysztofa B. oraz 37-letniego Piotra B. o zabicie ze szczególnym okrucieństwem mężczyzn w wieku 42 i 66 lat. Mężczyźni usłyszeli też zarzuty sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób w wyniku pożaru mieszkania w kamienicy przy ul. Narutowicza w Chełmie. Dodatkowo, najstarszy z mężczyzn jest również podejrzany o wywieranie wpływu na jednego ze świadków.

Oskarżeni przed sądem nie przyznali się w środę do zarzucanych im czynów, odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. – Nie dokonałem żadnego z zarzucanych mi przestępstw - mówił Tomasz B. Sąd przesłuchał w środę także świadka, który zauważył pożar w kamienicy przy ul. Narutowicza i zadzwonił po służby. Zeznawał, że widział, jak z budynku wychodzą 2-3 osoby, a kolejną spotkał na klatce. Jedna z nich odpowiedziała mu, że „to samo zgaśnie”.

Polecany artykuł:

Aneta marzyła o spokojnym życiu. Dwaj bracia zgwałcili 29-latkę i wrzucili do r…

Według ustaleń śledczych, podczas picia alkoholu Tomasz B. - z nieustalonego dotąd powodu - zaatakował pokrzywdzonych. Do ataku dołączyli pozostali oskarżeni, którzy – jak podano - wielokrotnie bili swoje ofiary pięściami oraz kopali po głowach i całym ciele. Najbardziej agresywny był Tomasz B., który uderzył też jedną z ofiar krzesłem w tułów. Moment uderzenia został uwieczniony na nagraniu z prywatnego monitoringu obejmującego kamienicę przy ul. Narutowicza. Według relacji jednego ze świadków zdarzenia, „było widać, że oni (oskarżeni) nad sobą nie panują; ten Tomasz B. dostał jakiejś białej gorączki”.

Pobici mężczyźni stracili przytomność. Oskarżeni zabrali znalezione w mieszkaniu materiały tekstylne oraz meble i ułożyli te rzeczy oraz pokrzywdzonych w stos, który następnie Tomasz B. podpalił. Po zajęciu pomieszczenia przez ogień oskarżeni wyszli z mieszkania.

66-letni pokrzywdzony zmarł następnego dnia w szpitalu w wyniku wstrząsu oparzeniowego. Stwierdzono u niego rozległe oparzenia czwartego stopnia, a także m.in. tłuczone rany głowy i twarzy, krwiaki. U młodszego z mężczyzn sprawcy spowodowali zwęglenie niemal całej powierzchni ciała z dużymi ubytkami tkanek. Stwierdzono też duże ilości sadzy w drogach oddechowych, wskazujące na życie i oddychanie pokrzywdzonego w momencie pożaru.

Według prokuratury, bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonych było ich podpalenie, a oskarżeni „celowo rozciągali w czasie moment pozbawienia życia pokrzywdzonych”. Oskarżeni byli wielokrotnie wcześniej karani. Wszyscy są obecnie aresztowani. Grozi im dożywocie.

Chełm. Recydywiści oskarżeni o brutalne pobicie i podpalenie dwóch mężczyzn w mieszkaniu
5 zdjęć
W pożarze w Lublinie zginęło troje ludzi. - Nie powinni tak skończyć - mówi ich kolega SHORT
Sonda
Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHEŁM