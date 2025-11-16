Groźny wypadek w Woli Osowińskiej. Opel uderzył w drzewo, dwie osoby ranne

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że 31-letnia mieszkanka gminy Borki, kierująca oplem, straciła panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na przeciwległy pas ruchu, po czym uderzyło w drzewo rosnące tuż przy jezdni. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta była trzeźwa.

W wyniku zderzenia obrażenia odniosła zarówno kierująca, jak i 19-letnia pasażerka. Obie poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala, gdzie udzielono im pomocy. Służby podkreślają, że trwa ustalanie pełnych okoliczności zdarzenia. Jednocześnie policjanci przypominają o konieczności zachowania ostrożności, szczególnie o poranku, kiedy warunki na drodze mogą zmieniać się bardzo dynamicznie.

