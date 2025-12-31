Obowiązkowe wyposażenie samochodu od 2026 roku. Pożegnaj trójkąt, przywitaj rewolucję!

Lampa V16 zamiast trójkąta ostrzegawczego w samochodzie? Nowe przepisy od 1 stycznia 2026 roku

Tradycyjny trójkąt ostrzegawczy, choć ratował życie wielu kierowców, ma swoje wady. Jego rozstawienie na drodze, szczególnie w nocy lub przy złej pogodzie, bywa niebezpieczne i czasochłonne. Dlatego Unia Europejska, a konkretnie przepisy wprowadzone już w Hiszpanii, które staną się wzorcem dla innych krajów, w tym Polski, zdecydowała się na wprowadzenie nowego standardu – lampy V16, czyli pomarańczowego światła awaryjnego, które ma zastąpić trójkąt.

Nowe urządzenie to niewielka, autonomiczna lampa LED, która emituje intensywne, migające pomarańczowe światło. Jest ona magnetyczna, co pozwala na szybkie i bezpieczne umieszczenie jej na dachu samochodu, czyniąc pojazd widocznym z daleka. Zasilana bateriami, może działać przez wiele godzin, a jej kompaktowy rozmiar sprawia, że łatwo zmieści się w schowku. Co kluczowe, niektóre modele lamp V16 będą wyposażone w geolokalizację, która w razie wypadku automatycznie prześle Twoją pozycję do służb ratunkowych, co znacznie skróci czas reakcji.

Dlaczego to urządzenie jest lepsze niż trójkąt? Eksperci nie mają wątpliwości

Główną zaletą nowego światła jest bezpieczeństwo. Kierowca nie musi opuszczać pojazdu i narażać się na ryzyko potrącenia, aby ustawić trójkąt. Wystarczy wysiąść, przyczepić lampę do dachu i gotowe. Ponadto, migające pomarańczowe światło jest znacznie bardziej widoczne niż trójkąt, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak mgła, deszcz czy noc. Zapewnia widoczność nawet z kilometra, co daje innym kierowcom więcej czasu na reakcję.

W Hiszpanii, gdzie takie urządzenie jest już dopuszczone do użytku, a od 1 stycznia 2026 roku stanie się obowiązkowe, zauważono znaczący potencjał w poprawie bezpieczeństwa. Lampa V16 nie tylko ostrzega innych kierowców, ale także, dzięki funkcji geolokalizacji, może znacząco przyspieszyć dotarcie pomocy na miejsce zdarzenia. To rewolucja w sposobie zarządzania sytuacjami awaryjnymi na drogach.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce od 1 stycznia 2026 roku. Co musisz mieć?

Zanim lampa V16 stanie się standardem, warto przypomnieć, co obecnie jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu w Polsce. Są to:

Trójkąt ostrzegawczy: Musi być homologowany i w pełni sprawny.

Musi być homologowany i w pełni sprawny. Gaśnica: Umieszczona w łatwo dostępnym miejscu, homologowana, z aktualnym przeglądem.

Pamiętaj, że brak tych elementów może skutkować mandatem podczas kontroli drogowej. Dodatkowo, choć nieobowiązkowe, zaleca się posiadanie apteczki pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowej oraz zestawu zapasowych żarówek i bezpieczników.

Kiedy musisz mieć nowe światło? Przygotuj się na 2026 rok

Warto pomyśleć o zakupie pomarańczowego światła awaryjnego już teraz. Urządzenia te są już dostępne na rynku i ich koszt nie jest wygórowany. Posiadanie go wcześniej to nie tylko kwestia dostosowania się do przyszłych przepisów, ale przede wszystkim zwiększenie własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

Pamiętaj, że od 2026 roku brak lampy V16 w obowiązkowym wyposażeniu samochodu w Hiszpanii może skutkować mandatem.