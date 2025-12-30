Tego od 1 stycznia 2026 nie może zabrać ci komornik. Zaskakujące zmiany

Osoby, które zaciągnęły zobowiązanie i nie są w stanie go spłacić, muszą się liczyć z konsekwencjami. W ostateczności ich majątek może nawet przejąć komornik. Mamy jednak dobre informacje dla takich dłużników. Dział V kodeksu postępowania cywilnego wskazuje ograniczenia egzekucji, określając, które przedmioty jej nie podlegają. Oznacza to, że komornik nie może zająć wskazanych dóbr, nawet jeśli należą do majątku dłużnika.

Wyłączenia od zajęcia komorniczego - tego nie może zabrać komornik

Przepisy prawa wskazują, jakie przedmioty są wolne od zajęcia komorniczego. Określają także wysokość środków pieniężnych, które może zająć komornik. Co istotne, od 1 stycznia 2026 zmienia się wysokość maksymalnego zajęcia komorniczego. Ponadto, na liście przedmiotów wyłączonych z zajęcia komorniczego znajdują się m.in.:

ubrania,

przedmioty służące do nauki.

