Tego od 1 stycznia 2026 nie może zabrać ci komornik. Zaskakujące zmiany

jpp
2025-12-30 10:46

Choć komornik to ostateczność, wielu Polaków boryka się z problemem zadłużenia i zajęć komorniczych. Dłużnicy, którzy nie spłacają swoich długów muszą się liczyć z odebraniem im majątku przez komornika. Warto jednak znać swoje prawa! Przepisy jasno stanowią, czego nie może zająć komornik. Na liście znalazły się pieniądze oraz wybrane przedmioty codziennego użytku. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie ważne zmiany. Zobacz w naszej galerii, czego nie może zabrać ci komornik!

Osoby, które zaciągnęły zobowiązanie i nie są w stanie go spłacić, muszą się liczyć z konsekwencjami. W ostateczności ich majątek może nawet przejąć komornik. Mamy jednak dobre informacje dla takich dłużników. Dział V kodeksu postępowania cywilnego wskazuje ograniczenia egzekucji, określając, które przedmioty jej nie podlegają. Oznacza to, że komornik nie może zająć wskazanych dóbr, nawet jeśli należą do majątku dłużnika.

Wyłączenia od zajęcia komorniczego - tego nie może zabrać komornik

Przepisy prawa wskazują, jakie przedmioty są wolne od zajęcia komorniczego. Określają także wysokość środków pieniężnych, które może zająć komornik. Co istotne, od 1 stycznia 2026 zmienia się wysokość maksymalnego zajęcia komorniczego. Ponadto, na liście przedmiotów wyłączonych z zajęcia komorniczego znajdują się m.in.:

  • ubrania,
  • przedmioty służące do nauki.

KOMORNIK