Wyniki LOTTO 16.02.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-02-16 13:30

Wyniki Lotto dzisiaj 16.02.2026 roku dają jasną odpowiedź na pytanie, czy szczęście uśmiechnęło się właśnie do Ciebie. Poniżej publikujemy zestawienie szczęśliwych liczb dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Sprawdź, czy Twoje skreślenia pokrywają się z wylosowaną pulą i przekonaj się, czy dzisiejsze losowania przyniosły Ci wygraną.

Conrado Moreno zdradza nam szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany

i

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 16.02.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 16.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 16.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 16.02.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki