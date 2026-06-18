Groźny wypadek na DK2! Zderzenie ciężarówki i harvestera. Trasa zablokowana

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-18 15:27

Poważne problemy na drodze krajowej numer 2 w województwie lubelskim. W czwartkowe popołudnie w Worońcu samochód ciężarowy uderzył w maszynę typu harvester. W wyniku tego zdarzenia ranny został jeden człowiek. Główny szlak łączący Międzyrzec Podlaski z Białą Podlaską pozostaje nieprzejezdny. Policja kieruje ruchem i wytyczono objazdy.

Przewrócona na bok ciężarówka z niebieskim kontenerem blokuje oba pasy drogi krajowej w Worońcu. Obok wraku pojazdu stoją strażacy w pełnym umundurowaniu, a nieopodal widoczny jest bok karetki. W tle widać las, a nad nim zachmurzone niebo. Więcej informacji o zdarzeniu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Bialska Policja/ Materiały prasowe

Poważny wypadek w powiecie bialskim. Przewrócony TIR zablokował całkowicie ruch na DK2

W czwartek, 18 czerwca, krótko po godzinie 13:00 w miejscowości Woroniec (powiat bialski)  na trasie krajowej nr 2 doszło do groźnego wypadku. Zderzył się tam samochód ciężarowy z maszyną do przeładunku drewna. Siła uderzenia sprawiła, że TIR przewrócił się na bok, blokując obydwa pasy ruchu. Informację o wypadku przekazali funkcjonariusze z Białej Podlaskiej. W swoim oficjalnym komunikacie zaznaczyli: „Uwaga ❗️ Zablokowana droga krajowa numer 2 w miejscowości Woroniec ❗️ Zdarzenie samochodu ciężarowego z ładowarką do załadunku drewna. Na miejscu pracują służby 🚓🚒🚑. Apelujemy o rozwagę i stosowanie do poleceń funkcjonariuszy”.

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Błędne wyprzedzanie mogło doprowadzić do kraksy ciężarówki z leśnym harvesterem

Aspirant Katarzyna Gągolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej poinformowała, że wypadek wydarzył się na odcinku między Międzyrzecem Podlaskim a Białą Podlaską. Obecnie swoje działania na miejscu prowadzą służby ratunkowe, strażacy oraz policja. Z doniesień portalu Lublin112 wynika, że prawdopodobną przyczyną kolizji mógł być niewłaściwie wykonany manewr wyprzedzania. Pojazd ciężarowy wjechał w tzw. harvester, czyli ciężką maszynę używaną do wycinki lasu. Policjanci szczegółowo badają teraz przyczyny i dokładny przebieg tego niefortunnego zdarzenia.

Przedstawiciel dyżurny lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdził, że w wyniku tego wypadku obrażenia odniosła jedna osoba. Do tej pory nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia. Przejazd drogą krajową nr 2 jest niemożliwy w żadnym z kierunków. Samochody osobowe są przepuszczane lokalnymi objazdami. Dla aut ciężarowych zorganizowano dłuższą trasę zastępczą z Międzyrzeca Podlaskiego przez DK19 aż do Łukowiska, skąd mogą dojechać autostradą do Białej Podlaskiej. Utrudnienia w ruchu mogą utrzymać się przez około trzy godziny. Podróżujący powinni zachować szczególną ostrożność i wykonywać polecenia obecnych na miejscu służb.

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