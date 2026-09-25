Godzinami dręczyli Roberta. Przypalali rozgrzaną maczetą, brutalnie bili, kazali klękać i udawać psa

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-09-25 10:46

Koszmar pana Roberta trwał wiele godzin. Napadli go sprawcy w wieku od 17 do 39-lat, a następnie brutalnie pobili. Znęcając się nad poszkodowanym, podpalili na nim ubranie, a następnie rozebrali go, billi po całym ciele, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą i zmuszali do poniżającego zachowania. Na koniec wrzucili 44-latka do rowu przy drodze.

Do wstrząsających wydarzeń doszło dokładnie 31 sierpnia 2025 roku. Oprawcy zauważyli Roberta W. przy lesie w miejscowości Spiczyn, kilkanaście kilometrów od Lublina. Mężczyzna spacerował akurat drogą, kiedy dostrzegli go z wnętrza samochodu marki Seat, którym się poruszali. 21-letni Artur P. oraz 24-letni Jakub Sz. wyskoczyli z pojazdu i rzucili się na ofiarę. Bili pięściami i kopali, a na koniec wepchnęli do bagażnika auta. To jednak nie był finał ich bestialskich działań, bo agresorzy przetransportowali Roberta W. kilka kilometrów dalej, do miejscowości Nowogród, gdzie zatrzymali się nad rzeką Wieprz i w ustronnym miejscu dalej znęcali się nad pokrzywdzonym. Do napastników dołączyły też trzy kolejne osoby, bardzo młode: 19-letni Kacper K., 17-letni Filip P. oraz 39-letni Mołdawianin Anatolii R.

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Jak ustalili śledczy, podejrzani bili 44-latka pięściami i kijem, kopali po głowie oraz całym ciele. Artur P. przy pomocy długiej maczety przypalał Roberta W., rozgrzewając wcześniej ostrze w ognisku. Jakub Sz. przykładał ponadto sekator do siłą prostowanych palców mężczyzny, grożąc ich obcięciem. Na ciele poszkodowanego gaszono również papierosy i przypalano go zapalniczką. 

- Oskarżeni zmusili pokrzywdzonego do rozebrania się do samej bielizny, a jego odzież, buty oraz telefon komórkowy spalili w ogniskach. Zmuszali go do poruszania się na czworakach wzdłuż rzeki, wydawania odgłosów psa, wycia, robienia pompek i klaskania. Ponadto opluwali go po twarzy i kierowali pod jego adresem groźby pozbawienia życia poprzez utopienie – wylicza prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, cytowany przez Radio Zet.

Powodem takiego zachowania napastników miała być kradzież, której 44-latek rzekomo dopuścił się kilka lat wcześniej. - Oskarżeni działali z góry powziętym zamiarem, a celem ich działań było zmuszenie pokrzywdzonego Roberta W. do przyznania się do kradzieży motocykla na szkodę Artura P. lub wyjawienia jej sprawców – dodawał prokurator Kozak. Co istotne, według śledczych pokrzywdzony nie znał swoich oprawców, nie byli znajomymi, mieszkali tylko w tej samej miejscowości. Wygląda na to, że Robert stał się ich przypadkową ofiarą.

Wrzucili Roberta w samej bieliźnie do rowu, ale zdołał się wydostać i wezwać pomoc. "Obrażenia poszkodowanego były bardzo poważne"

Koszmar Roberta W. trwał przez co najmniej kilka godzin. Na sam koniec jego oprawcy wrzucili mężczyznę w samej bieliźnie do przydrożnego rowu, wcześniej znowu wpychając go do bagażnika i odwożąc z powrotem do Spiczyna. Ekspertyza lekarska wykazała, że obrażenia, których doznał 44-latek, były bardzo poważne. Doszło między innymi do złamania kości potylicznej, żeber, oparzenia ramienia i przedramienia, urazu głowy i tułowia. Na ciele odnotowano też wiele stłuczeń, zadrapań i siniaków. Mimo tego wszystkiego, Robert resztkami sił zdołał wydostać się z pułapki i uciec. Dotarł do domu, a następnie zadzwonił na pogotowie i policję. Do zatrzymania podejrzanych doszło jeszcze tego samego dnia. Najpierw wpadli czterej sprawcy, później ostatni, 39-letni wówczas Mołdawianin.

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Mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem oraz pobicia z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, a także zmuszanie do określonego, poniżającego zachowania. Szczegółowe odtworzenie przebiegu całej sytuacji było możliwe dzięki temu, że mężczyźni nagrywali ją telefonami komórkowymi oraz robili zdjęcia. Sami dostarczyli więc na siebie dowody. W czasie przesłuchań tylko częściowo przyznali się do zarzutów. Każdy z nich umniejszał też swoją rolę w całym zdarzeniu.

Jak podaje Radio Zet, proces oskarżonych rozpoczyna się w piątek, 25 września 2026 roku, przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Za zarzucane zbrodnie oskarżonym grozi od pięciu do 25 lat więzienia. 22-letni Artur P. i 40-letni dziś Anatolii R. będą odpowiadali w warunkach recydywy. Czterech oskarżonych od momentu zatrzymania, czyli ponad roku, przebywa w tymczasowym areszcie. - Najmłodszy z nich, 18-letni Filip P., będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wobec nieletniego, w czasie popełniania przestępstwa mężczyzny, zastosowano dozór policji, poręcznie majątkowe w wysokości 25 tys. zł i zatrzymano paszport - czytamy w doniesieniach.

Postępowanie sądowe może jeszcze potrwać wiele miesięcy.

Galeria zdjęć: Dręczyli Roberta przez kilka godzin. Przypalali rozgrzaną maczetą, grozili obcięciem palców, brutalnie bili

Dręczyli Roberta przez kilka godzin. Przypalali rozgrzaną maczętą, grozili obcięciem palców, brutalnie bili. Najmłodszy sprawca miał 17 lat
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