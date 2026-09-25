Dom, samochód i egzotyczne wakacje. Te liczby były warte fortunę

Losowanie Mini Lotto przeprowadzono w środę, 23 września 2026 roku. Wylosowane zostały liczby: 8, 22, 26, 40 i 42. Wszystkie prawidłowo wskazała osoba, która zagrała w kolekturze przy ul. Turystycznej 1 w Lublinie. Dzięki temu zdobyła główną wygraną wynoszącą dokładnie 412 899,20 zł.

To kwota przed potrąceniem należnego podatku. Jak informuje Totalizator Sportowy, od każdej wygranej przekraczającej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Oznacza to, że zwycięzcy pozostanie około 371 609,28 zł. Tak wysoką nagrodę można odebrać w jednym z oddziałów Totalizatora Sportowego.

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Jak grać w Mini Lotto?

Zasady Mini Lotto są proste. Gracz wybiera pięć liczb spośród 42, a pojedynczy zakład kosztuje 2 zł. Można wskazać liczby samodzielnie lub skorzystać z metody chybił trafił. Losowania odbywają się codziennie o godz. 22.

W Mini Lotto nie ma kumulacji. Jeżeli w danym losowaniu nikt nie trafi kompletu pięciu liczb, środki przeznaczone na główną nagrodę zwiększają wypłaty za „czwórki” i „trójki”.