Godzinami analizowała sprawę zbrodni w Rakowiskach. Opowie o niej podczas Targów Książki i Mediów VIVELO

Jak do tego doszło?

Meeting Of Styles w Lublinie. Największy festiwal graffiti w Polsce. "Tworzenie prawdziwego graffiti to sztuka"

Targi Książki i Mediów VIVELO w Lublinie. Bohaterka "Rakowisk" gościem wydarzenia

W dniach 7-8 września 2024 roku w Lublinie odbędą się Targi Książki i Mediów VIVELO. Wydarzenie zostanie zorganizowane przy ul. Dworcowej 11. Na liście gości znajdziemy m.in. Magdalenę Majcher, która opowie o swojej głośnej książce. Autorka "Rakowisk" opisuje wydarzenia, o których w 2014 roku mówiła cała Polska. Na terenie domu znaleziono zwłoki małżeństwa. Podejrzenia szybko padły na 18-letniego syna pary i jego przyjaciółkę. Dlaczego dwoje licealistów z tak zwanych dobrych domów dopuściło się tej bestialskiej zbrodni? Czy można było jej zapobiec? Dlaczego dorośli nie zauważyli kiełkującej rozpaczy, nienawiści czy po prostu zła? Magdalena Majcher odkrywa wcześniej nieznane wątki i informacje o sprawcach, rzucając tym samym nowe światło na historię, która po tylu latach wciąż szokuje i przyprawia o dreszcze.

Magdalena Majcher przyjedzie do Lublina

Magdalena Majcher (ur. 1990), autorka ponad trzydziestu powieści z rozbudowanym tłem społecznym. W swojej twórczości poświęca dużo uwagi współczesnym problemom, takim jak przemoc domowa i seksualna, wykluczenia, prześladowania. W wydawnictwie W.A.B. ukazały się: „Mocna więź” (2021), „Obca kobieta” (2021), „Małe zbrodnie” (2022, Nagroda Best Audio Empik Go, nominacja do Bestsellerów Empiku), „Finalistka”, (2022), „Najgorszy dom” (2022), „Doktórka od familoków” (2023) i „Taka piękna śmierć” (2023).

Na terenie Targów Lublin zaplanowano jeszcze inne atrakcyjne strefy tematyczne, m.in. #Kryminał czy #Dziecko. Bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowany będzie do szerokiej publiczności - zarówno do miłośników popularnych gatunków literackich, koneserów literatury ambitnej oraz odbiorców literatury Young Adult i New Adult. Program wydarzenia zostanie ułożony w taki sposób, aby przez dwa dni odwiedzający mogli wybierać spośród propozycji skrojonych na miarę dla każdej grupy docelowej.