Strefa #Psychologia na Targach Książki i Mediów VIVELO Lublin. Zobacz, kto pojawi się na targach

W dniach 7-8 września 2024 roku w Lublinie odbędą się Targi Książki i Mediów VIVELO. Wydarzenie zostanie zorganizowane przy ul. Dworcowej 11. Wśród zaproszonych gości będą między innymi:

Katarzyna Miller - najsłynniejsza polska psycholożka. Charyzmatyczna, odważna, dowcipna i pogodna, ale też szczera do bólu. Psychoterapeutka z kilkudziesięcioletnią praktyką terapeutyczną w zakresie terapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej. Treningu psychologicznego i prowadzenia psychoterapii uczyła się w Ośrodku Synapsis od prof. dr. hab. Kazimierza Jankowskiego, a następnie od rzeszy nauczycieli polskich i zagranicznych (w tym Carla Rogersa). Wykładowczyni na licznych warsztatach rozwojowych dla kobiet. Felietonistka miesięcznika „Zwierciadło”. Autorka i współautorka wielu bestsellerowych poradników, m.in. Chcę być kochana tak, jak chcę, Nie bój się życia, Instrukcja obsługi faceta, Kup kochance męża kwiaty wydanych przez Wydawnictwo Zwierciadło.

Ewa Woydyłło-Osiatyńska - urodzona 2 września 1939 roku doktor psychologii, terapeutka uzależnień, publicystka i autorka wielu książek pełnych porad oraz wiary w to, że nasze szczęście zależy od nas samych. Propagatorka ruchu, miłośniczka tenisa na korcie i na trybunach. Od lat zajmuje się leczeniem uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Rozpowszechniła w Polsce leczenie według tzw. modelu Minnesota, który oparty jest na filozofii Anonimowych Alkoholików. Odznaczona medalem św. Jerzego za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień oraz odznaczona przez Ministra Sprawiedliwości za pracę z uzależnionymi w więzieniach. Autorka wielu książek i tłumaczeń z języka angielskiego. Najnowsza książka dr Woydyłło to „Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie”, podczas panelu terapeutka opowie o tym, że najważniejsza droga to ta, która prowadzi do nas samych. I wiara w to, że możemy w sobie odkryć zdolności, aby świadomie i z powodzeniem kierować swoim życiem.

Klaudia Latosik - laureatka plebiscytu VIVELO Book Awards w kategorii Psychologia za książkę „Najlepsze przed tobą. O dojrzałej sztuce kochania” napisaną wraz z Olgą Żukowicz wydanej nakładem Silver Oficyna Wydawnicza. Spotkanie odbędzie się wokół nagrodzonej książki, która jest jedynym w Polsce nowoczesnym poradnikiem dla osób 55+, które chcą się czegoś dowiedzieć o swoim życiu intymnym oraz sztuce bycia blisko ze sobą. W przystępny sposób prowadzą czytelnika przez tematy związane ze zmianami, jakie nieustannie w nas zachodzą. A przede wszystkim dzielą się swoimi wiedzą i doświadczeniem. Klaudia Latosik to doświadczona edukatorka seksualna.

Tatiana Mindewicz-Puacz – mindset & business coach, psychoterapeutka, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz International Coaching Community. Od lat aktywnie dzieli się swoją wiedzą nie tylko w indywidualnej pracy z klientkami i klientami, ale także występując jako ekspertka w mediach. W panelu odnosić się będzie do swojej ostatniej książki „Ja – kobieta, której nie znałam. Jak nauczyć się ufać sobie”. Jak mówi sama Tatiana, dzięki tej książce będziesz mogła zmierzyć się z tym, co przeżywasz – z lękiem, który odczuwasz nawet wówczas, kiedy nic złego się aktualnie w twoim życiu nie wydarza. Jeśli masz wrażenie, że cokolwiek byś robiła, to i tak za mało, żebyś uznała, że jesteś „wystarczająca”, że nie zasługujesz na to, żeby cię kochać taką, jaka jesteś.

Aneta Korycińska - znana jako Baba od polskiego, zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators w kategorii Education. Polonistka, nauczycielka, redaktorka, oligofrenopedagożka, podcasterka, popularyzatorka wiedzy o języku i literaturze polskiej. Podczas spotkania pochyli się nad zaburzeniem ADHD, któremu poświęciła książkę „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD”. O sobie mówi tak: „miałam 33 lata i narodziłam się jako adehadówka. Wtedy pierwszy raz popłakałam się ze współczucia dla samej siebie i wdzięczności, że udało mi się sobą zaopiekować.”

Natalia Jakuła - trener personalny, instruktor fitness, promotorka zdrowego trybu życia, pomysłodawczyni i założycielka nowej odmiany fitnessu – bungee fitness. Założycielka Akademii Psychoodchudzania, pomagającej w uzyskaniu wymarzonego wizerunku i dobrego samopoczucia poprzez połączenie pracy nad ciałem i umysłem. Trenerka wspierająca przy zaburzeniach odżywiania – sama w młodym wieku zmagała się z anoreksją i bulimią. Pomaga swoim podopiecznych budować pewność siebie, dzięki czemu przechodzą zewnętrzne i wewnętrzne transformacje. Podczas spotkania opowie o swojej najnowszej książce „Ciałomentalnie”, w której porusza temat zmagań z problemami nadwagi, zaburzeń odżywiania, nieskutecznego odchudzania, niekochania swojego ciała. To książka o drodze do spełnionego obrazu siebie i harmonii – pełnych spokoju, uśmiechu i akceptacji.

Na terenie Targów Lublin zaplanowano jeszcze inne atrakcyjne strefy tematyczne, m.in. #Kryminał czy #Dziecko. Bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowany będzie do szerokiej publiczności – zarówno do miłośników popularnych gatunków literackich, koneserów literatury ambitnej oraz odbiorców literatury Young Adult i New Adult. Program wydarzenia zostanie ułożony w taki sposób, aby przez dwa dni odwiedzający mogli wybierać spośród propozycji skrojonych na miarę dla każdej grupy docelowej.