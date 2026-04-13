Gmina na Sardynii zapłaci 85 tys. zł za przeprowadzkę. Jest jeden haczyk

Wyprowadzka na Półwysep Apeniński stanowi dla wielu osób z Polski idealny scenariusz na jesień życia lub po prostu odskocznię od codziennej rutyny. Słoneczna pogoda, niespieszny rytm dnia i malownicze krajobrazy przyciągają turystów, choć rzadko przekładają się na decyzję o stałej emigracji. Teraz pojawiła się jednak wyjątkowa inicjatywa, która może błyskawicznie zweryfikować takie plany, oferując śmiałkom pokaźne dofinansowanie na rozpoczęcie nowego etapu za granicą.
Jak informuje serwis osp1.pl, samorządowcy z niewielkiej osady Ollolai postanowili przyciągnąć nowych mieszkańców za pomocą konkretnego argumentu finansowego. Tacy osadnicy mają szansę zyskać maksymalnie 20 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje około 85 tysięcy złotych. Taka kwota nie trafi jednak do kieszeni wnioskodawców bez żadnych zobowiązań. Pieniądze muszą zostać przeznaczone na konkretny cel, a mianowicie nabycie lub renowację budynku mieszkalnego. Urzędnicy kategorycznie zaznaczają, że dotacja ma służyć faktycznemu osiedleniu się w regionie, a nie stanowić łatwego kapitału dla inwestorów szukających zysku z wynajmu turystycznego.
Wyludnienie na Sardynii. Gmina Ollolai walczy z demografią
Motywacja władz wynika z poważnego kryzysu demograficznego. Zlokalizowane w górskiej części Sardynii miasteczko Ollolai od lat cierpi z powodu masowych wyjazdów ludności. Obecnie populacja skurczyła się do zaledwie 1100 mieszkańców, ponieważ młodsze pokolenia masowo uciekają do większych metropolii. Skutkiem tej migracji są opustoszałe domostwa, upadający lokalny biznes i postępujące starzenie się tamtejszej społeczności. Program dotacji stanowi więc desperacką próbę zahamowania tego zjawiska i tchnienia w osadę nowego życia.
Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 20 tysięcy euro na Sardynii?
Perspektywa otrzymania darmowej gotówki jest pociągająca, ale kandydaci muszą wziąć na siebie ściśle określone obowiązki:
- zdeklarować stały pobyt w miasteczku przez okres minimum kilku lat
- nabyć własne lokum lub przeprowadzić kapitalny remont wybranej nieruchomości
- roysponować przyznane fundusze rygorystycznie według wytycznych projektu.
Na korzyść potencjalnych kupców przemawiają lokalne realia rynkowe. Ceny budynków w tego typu prowincjonalnych lokalizacjach oscylują zazwyczaj w granicach od 50 do 100 tysięcy euro. Z kolei koszt miesięcznego najmu to zaledwie około 400 euro.
Przeprowadzka do Włoch. Kto odnajdzie się w Ollolai?
Decyzja o przenosinach do obcego kraju wymaga gruntownego przemyślenia wszystkich za i przeciw. Tego rodzaju radykalny krok to ogromne wyzwanie, które w pierwszej kolejności sprawdzi się w przypadku:
- pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie zdalnym,
- związków poszukujących azylu z dala od wielkomiejskiego hałasu,
- seniorów pragnących spędzić jesień życia w ciepłym anturażu.
Zanim jednak ktokolwiek spakuje walizki, by zamieszkać w urokliwym kurorcie, powinien spojrzeć na całą sprawę trzeźwym okiem. Należy bezwzględnie wziąć pod uwagę, że:
- codzienność płynie tam znacznie wolniej i brakuje jej dynamiki dużych aglomeracji
- infrastruktura publiczna szwankuje, przez co wizyta u lekarza czy posłanie dziecka do szkoły mogą stanowić problem
- wszelkie dokumenty i umowy związane z przyznaniem zapomogi wymagają niezwykle wnikliwej analizy prawnej.