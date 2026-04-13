Gmina na Sardynii zapłaci 85 tys. zł za przeprowadzkę. Jest jeden haczyk

Wyprowadzka na Półwysep Apeniński stanowi dla wielu osób z Polski idealny scenariusz na jesień życia lub po prostu odskocznię od codziennej rutyny. Słoneczna pogoda, niespieszny rytm dnia i malownicze krajobrazy przyciągają turystów, choć rzadko przekładają się na decyzję o stałej emigracji. Teraz pojawiła się jednak wyjątkowa inicjatywa, która może błyskawicznie zweryfikować takie plany, oferując śmiałkom pokaźne dofinansowanie na rozpoczęcie nowego etapu za granicą.

Dopłata za zamieszkanie na Sardynii. Władze Ollolai dają 85 tys. zł

Jak informuje serwis osp1.pl, samorządowcy z niewielkiej osady Ollolai postanowili przyciągnąć nowych mieszkańców za pomocą konkretnego argumentu finansowego. Tacy osadnicy mają szansę zyskać maksymalnie 20 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje około 85 tysięcy złotych. Taka kwota nie trafi jednak do kieszeni wnioskodawców bez żadnych zobowiązań. Pieniądze muszą zostać przeznaczone na konkretny cel, a mianowicie nabycie lub renowację budynku mieszkalnego. Urzędnicy kategorycznie zaznaczają, że dotacja ma służyć faktycznemu osiedleniu się w regionie, a nie stanowić łatwego kapitału dla inwestorów szukających zysku z wynajmu turystycznego.

Wyludnienie na Sardynii. Gmina Ollolai walczy z demografią

Motywacja władz wynika z poważnego kryzysu demograficznego. Zlokalizowane w górskiej części Sardynii miasteczko Ollolai od lat cierpi z powodu masowych wyjazdów ludności. Obecnie populacja skurczyła się do zaledwie 1100 mieszkańców, ponieważ młodsze pokolenia masowo uciekają do większych metropolii. Skutkiem tej migracji są opustoszałe domostwa, upadający lokalny biznes i postępujące starzenie się tamtejszej społeczności. Program dotacji stanowi więc desperacką próbę zahamowania tego zjawiska i tchnienia w osadę nowego życia.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 20 tysięcy euro na Sardynii?

Perspektywa otrzymania darmowej gotówki jest pociągająca, ale kandydaci muszą wziąć na siebie ściśle określone obowiązki:

zdeklarować stały pobyt w miasteczku przez okres minimum kilku lat

nabyć własne lokum lub przeprowadzić kapitalny remont wybranej nieruchomości

roysponować przyznane fundusze rygorystycznie według wytycznych projektu.

Na korzyść potencjalnych kupców przemawiają lokalne realia rynkowe. Ceny budynków w tego typu prowincjonalnych lokalizacjach oscylują zazwyczaj w granicach od 50 do 100 tysięcy euro. Z kolei koszt miesięcznego najmu to zaledwie około 400 euro.

Przeprowadzka do Włoch. Kto odnajdzie się w Ollolai?

Decyzja o przenosinach do obcego kraju wymaga gruntownego przemyślenia wszystkich za i przeciw. Tego rodzaju radykalny krok to ogromne wyzwanie, które w pierwszej kolejności sprawdzi się w przypadku:

pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie zdalnym,

związków poszukujących azylu z dala od wielkomiejskiego hałasu,

seniorów pragnących spędzić jesień życia w ciepłym anturażu.

Zanim jednak ktokolwiek spakuje walizki, by zamieszkać w urokliwym kurorcie, powinien spojrzeć na całą sprawę trzeźwym okiem. Należy bezwzględnie wziąć pod uwagę, że:

codzienność płynie tam znacznie wolniej i brakuje jej dynamiki dużych aglomeracji

infrastruktura publiczna szwankuje, przez co wizyta u lekarza czy posłanie dziecka do szkoły mogą stanowić problem

wszelkie dokumenty i umowy związane z przyznaniem zapomogi wymagają niezwykle wnikliwej analizy prawnej.

Wybierasz się na wakacje do Włoch? Sprawdź, jak dobrze znasz te zwroty i słówka po włosku! [QUIZ] Pytanie 1 z 11 Zacznijmy od przywitania! Jak powiedzieć "dzień dobry" po włosku? bonjour buongiorno buenos días Następne pytanie