Fundusze Europejskie dla województwa LUBELSKIEGO. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Programy unijne kojarzą nam się głównie z wielkimi inwestycjami, jak nowe drogi czy mosty, albo z dotacjami dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć własną firmę. I słusznie, bo środki europejskie są przeznaczane na takie cele. Jednak z Funduszy Europejskich finansowane są także inne usługi, z których bardzo wielu mieszkańców woj. lubelskiego może skorzystać. Pokazujemy trzy wybrane projekty, do których można się zgłosić, ale oferta jest o wiele bogatsza.

Miliony na rozwój psychiatrycznej opieki zdrowotnej

NA RATUNEK DZIECIOM I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Coraz więcej dzieci boryka się z zaburzeniami natury psychicznej. Psychiatrzy mówią wręcz o epidemii tych zaburzeń wśród dzieci i młodzieży. Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że ta sytuacja dotyka już co piąte dziecko w Polsce. Wśród najczęściej występujących zaburzeń są stany depresyjne, lękowe oraz autoagresja. Zły psychiczny stan zdrowia dzieci i młodzieży zakłóca ich normalną aktywność społeczną, zainteresowania, udział w zajęciach szkolnych lub aktywność w życiu rodzinnym czy wśród rówieśników. Dlatego w woj. lubelskim powstanie m.in. Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży i cały system wsparcia psychicznego.

– Nie ma w skali kraju tak nowatorskiego projektu z funduszy europejskich. Za 10 mln euro zbudujemy nowoczesny budynek, zaś 7 mln euro przeznaczymy na szkolenia i pogłębioną diagnozę dzieci – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie wyjaśnia, że rozwiązanie systemowe będzie podzielone na trzy poziomy: leczenie szpitalne, stworzenie poradni zdrowia psychicznego i dziennych oddziałów oraz najważniejszy – udzielenie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. To wsparcie zostanie też skierowanie do rodziców i nauczycieli.

Zostanie utworzony system wsparcia psychologicznego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolach, a także ośrodkach specjalnych. Powołane zostało Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Centrum mieścić się będzie w nowo wybudowanym gmachu. W strukturze centrum znajdą się również placówki w:

Lublinie – poradnia zdrowia psychicznego, oddział psychiatryczny ogólny, oddział dzienny psychiatryczny, warsztaty terapii zajęciowej, regionalne centrum koordynacji i infolinia czynna całą dobę,

Cholewiance – oddział dzienny Psychiatryczny, hostel interwencyjny dla młodzieży, warsztaty terapii zajęciowej,

Chełmie – poradnia psychologiczna, oddział dzienny psychiatryczny, warsztaty terapii zajęciowej,

Radecznicy – poradnia psychologiczna,

Suchowoli – poradnia psychologiczna

Już wybrano 120 placówek oświatowych, które będą brały udział w projekcie. Teraz nastąpi okres szkoleń m.in. dla kadry pedagogicznej.

Główna część, czyli wsparcie dla dzieci i młodzieży, które finansowane będzie z Funduszy Europejskich przewidziane jest na lata 2026-2029.

i Autor: Shutterstock

Nie bagatelizuj depresji

Depresja w potocznym odbiorze nadal bywa uznawana jako „nadmierny smutek” i stan, z którego można się po prostu otrząsnąć. Skoro osoby dorosłe powtarzają, że wystarczy wziąć się w garść i nie przesadzać, to dzieci też tak to rozumieją. Stąd depresja, jako jednostka chorobowa traktowana bywa przez społeczeństwo jako: wymyślona, mało poważna i nadmuchana. A jednak to bardzo poważny problem, często prowadzący do samobójczej śmierci. Tym bardziej poważny, że depresja bywa maskowana. Co powinno zwrócić naszą szczególną uwagę?

Koniecznie poszukajmy pomocy specjalisty, gdy widzimy u naszego dziecka takie objawy czy zachowania:

obniżony nastrój,

stres,

smutek,

przeciążenie i napięcie,

zaburzenia odżywiania,

zajadanie stresu lub brak apetytu czy stosowanie restrykcyjnych diet,

wycofywanie się z kontaktów społecznych.

Zaniepokoić powinny również objawy fizyczne:

bóle: głowy, stawów, pleców, brzucha,

przyspieszone bicie serca,

potliwość,

drżenie rąk,

zaburzenia snu,

bezsenność,

poczucie ciągłego zmęczenia,

nadmierna senność.

U dziecka może wystąpić:

pogorszenie wyników w szkole i spadek zaangażowania w naukę,

problemy wychowawcze,

agresywne zachowania,

płaczliwość,

nadpobudliwość,

drażliwość,

wybuchowość,

zachowania autodestrukcyjne (np. samookaleczenia, głodzenie lub nadmierne objadanie się, wymiotowanie, wyrywanie włosów, rozdrapywanie strupów, gryzienie się, obgryzanie paznokci),

nadużywanie alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających,

myśli i próby samobójcze

Fundusze Europejskie na wsparcie osób starszych

GODNE ŻYCIE SENIORA

Wielu z nas boi się starości, głównie dlatego, że wiąże się ona niekiedy z utratą samodzielności i niezależności. Osoba schorowana i niedołężna nie może zachować aktywności życiowej w takim stopniu, jak by sobie tego życzyła. Zostaje także uwięziona we własnym domu, bo wyjście do sklepu, do znajomych czy do kościoła stanowi ogromną trudność. Taka sytuacja odbiera radość życia i jest przyczyną dodatkowego cierpienia. Dlatego woj. lubelskie chce wykorzystać Fundusze Europejskie, by zadbać o lepszą jakość życia seniorów.

Osoby w podeszłym wieku są szczególnie narażone na samotność, utratę bliskich czy choroby przewlekłe. Jeszcze niedawno łatwiej sobie było z tym poradzić. Rodziny były wielopokoleniowe, seniorzy mieli więc zapewnioną opiekę, towarzystwo i sami mogli czuć się potrzebni. Dzisiaj dzieci i wnuki mają własne życie, mnóstwo zajęć, wyjechały do pracy do miast albo nawet innych krajów. Seniorzy zostali pozostawieni sami sobie. A że nasze społeczeństwo się starzeje, wsparcie dla osób w podeszłym wieku stało się dużym wyzwaniem. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ludzi starszych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. „Polityka Senioralna EFS+”.

Rodzaje oferowanej pomocy

Celem projektu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz zmniejszenie ograniczenia wynikającego z wieku i stanu zdrowia. Program obejmie wsparciem prawie 60,5 tys. osób po 65. roku życia. Potrwa do końca 2025 r.

i Autor: Shutterstock

Program obejmie rozmaite usługi społeczne:

usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej (np. poprzez pomoc wykwalifikowanych opiekunów), w formach dziennych np. przez rodzinne domy pomocy czy dzienne domy pomocy,

wsparcie i opieki nad osobami potrzebującymi

wsparcia w codziennym życiu w miejscu zamieszkania (np. odpłatna pomoc przeszkolonych sąsiadów),

wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i dotyczące zdrowia osób starszych,

szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów,

pomoc prawna dla osób w wieku 65 lat i więcej,

doradztwo w zakresie dostępności – chodzi np. o dostępność urzędu dla osób starszych, głównie chodzi o bariery architektoniczne (wysokie schody, brak windy),

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,

zakup opasek życia z systemem przywołującym i pakietów bezpieczeństwa dla seniorów. To opaska elektroniczna m.in. z przyciskiem SOS pozwalającym na wezwanie pomocy czy połączenie głosowe z operatorem.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie od sierpnia 2024 r. do grudnia 2025 r. obejmie opieką psychologiczną 50 osób.

Gdzie pytać o możliwość przystąpienia

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, tel. 81 466 55 60, ul. Lwowska 28, czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Program będzie realizowany w gminach:

Lublin, Wisznice, Chełm, Hrubieszów, Dzwola, Modliborzyce, Krasnystaw, Łopiennik Górny, Urzędów, Jastków, Wojciechów, Wólka, Łuków, Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Świdnik, Lubycza Królewska, Krynice, Tomaszów Lubelski, Komarów – Osada, Rachanie, Leśniowice, Niedrzwica Duża, Sitno, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Gościeradów, Potok Wielki, Szastarka, Tarnawatka, Telatyn, Ryki, Żmudź, Wąwolnica, Kurów i Krasnobród.

Fundusze na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw

Platformy Startowe dla startupów

Dla osób, które mają nowatorski pomysł na biznes i chcą go wcielić w życie ruszyły dwie platformy startowe: Unicorn Hub – edycja II i Wschodni Akcelerator Biznesu 2. Obie będą wspierały osoby pragnące uruchomić i rozwijać własny startup w Polsce Wschodniej. Pomysłodawcy uzyskają dostęp do unikalnej ścieżki rozwoju, oferującej specjalistyczne usługi oraz granty finansowe. Wsparcie jest możliwe dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Platformę startową Unicorn Hub prowadzi Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z Lublina. Współpracuje z uczelniami wyższymi, funduszami Venture Capitals, biznesem oraz jednostkami naukowymi. Chce wesprzeć 270 innowacyjnych startujących firm (startupów) ze szczególnym uwzględnieniem branży: medycyna i zdrowie. Platforma planuje objąć wsparciem 270 startupów.

Platformę startową Wschodni Akcelerator Biznesu 2 jest prowadzi Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Współpracuje on z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniką Lubelską, Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości, Krakowskim Park Naukowo-Technologicznym, firmą Netrix Link, która specjalizuje się wposzukiwaniu źródeł finansowania, Instytutem Uprawy Nawożenia iGleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Rebels Valley, która m.in. pomaga szukać kontrahentów, środków na rozwój, we współpracy międzynarodowej. Celem platformy startowej jest wsparcie 200 startupów z branży rolno-spożywczej, ekologii, przemysłu 4.0, sportu oraz gamedev (tworzenia gier komputerowych).

Jak to działa

Startupy zgłaszają się do platformy startowej, gdzie ich pomysł na biznes zostaje poddany ocenie.

Startupy zakwalifikowane do udziału, podlegają tzw. inkubacji. To trochę tak jak z wcześniakiem. Zbyt wcześnie urodzone dziecko, które jeszcze nie do końca się rozwinęło w łonie matki i nie jest przygotowane do samodzielnego życia, trafia do inkubatora. Startup zaś na platformie startowej poddany zostaje zabiegom, które pomogą mu przekształcić pomysł w innowacyjny produkt lub usługę, zaś sam startup może stać się w samodzielnie działającą dochodową firmą.

Na jaką pomoc można liczyć

Wsparcie technologiczne – pomoc naukowców i ekspertów z branży, dostęp do badań naukowych, możliwość prowadzenia własnych badań. Różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. Wsparcie w samodzielnej pracy nad pomysłem – np. udostępnienie biura, specjalistycznego warsztatu czy laboratorium, obsługa księgowa, podatkowa i prawna. Nauka prezentacji swojej firmy i własnego pomysłu, produktu, usługi. Poszukiwanie kontrahentów w Polsce i za granicą. Platforma opiekuje się startupem na etapie inkubacji i po jej zakończeniu, czyli doprowadzeniu pomysłu do konkretnego biznes planu. Potem startup dostaje przepustkę do starania się o grant na wdrożenie biznes planu.

Gdzie znaleźć informacje

Więcej informacji o tym jak zgłosić swój pomysł do wsparcia przez platformę startową można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości www.parp.gov.pl oraz na stronach samych platform: Wschodni Akcelerator Biznesu 2 – wab.biz.pl, Unicorn Hub – unicornhub.pl. Można także zgłosić się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – PIFE.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Odwiedź PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich –PIFE nie tylko pomaga przedsiębiorstwom czy organizacjom samorządowym wuzyskaniu dotacji. Wpunktach możemy także otrzymać informacje na temat oferty projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w których możesz wziąć udział. Adresy i telefony PIFE znajdziemy na stronie internetowej: fundusze.lubelskie.pl, a także w Lublinie pod adresem ul. Stefczyka 3b, pok. 0.1, 0.1a, 0.1b, nr tel. 4416864 i4416865.

i Autor: Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany