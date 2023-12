Lublin gotowy na święta

Festiwal Bożego Narodzenia w Lublinie. Kolorowe iluminacje i mnóstwo atrakcji [ZDJĘCIA, WIDEO]

Tak, to już pewne, Kozi Gród czeka na Boże Narodzenie. Na choince stojącej pod Ratuszem rozbłysło setki świateł, a to znak, że zaczął się Festiwal Bożego Narodzenia. Będzie kolorowo i z pomysłem, a co najważniejsze, bardzo świątecznie.