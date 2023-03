Wypadek w Trzech Króli. Co zeznał jedyny ocalały?

Brutalnie pobili nastolatka. Jeden z napastników skoczył na głowę ofiary! Drastyczne nagranie trafiło do sieci

Eryk R. (+16 l.) zginął 28 lutego 2023 roku zamordowany w biały dzień, w centrum Zamościa przez swoich rówieśników. Jego bezsensowna i okrutna śmierć odbiła się szerokim echem w Polsce. Na Marsz Milczenia, zorganizowany kilka dni po tragedii ruszył dosłownie cały młody Zamość. Na miejscu śmierci, w Parku Miejskim wciąż pojawiają się znicze. Chłopiec spoczął w rodzinnym grobie na Cmentarzu Parafialnym. Obok znajduje się mogiła bohatera: podporucznik Bartosz Orzechowski (+ 29 l.) zginął 3 października 2007 roku w Iraku. Żołnierz był plutonowym BOR, poniósł śmierć w wyniku obrażeń jakich doznał w czasie zamachu na konwój z polskim ambasadorem Edwardem Pietrzykiem, zasłonił wtedy dyplomatę własnym ciałem. Na uroczystym pogrzebie obecny był m.in. prezydent RP Lech Kaczyński.

Przypominamy, że do wstrząsającej tragedii doszło we wtorek (28 lutego) przed godz. 16 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nieopodal Starego Miasta. Policja ustaliła, że 16-latek idący chodnikiem miał zostać zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia życia chłopaka z gminy Zamość nie udało się uratować. Do sprawy zatrzymano czworo nastolatków: 17-latka z gminy Stary Zamość i troje 16-latków z gminy Zamość, Stary Zamość i Nielisz.