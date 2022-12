Eksplozja butli z gazem w Lublinie! Poparzony 62-latek trafił do szpitala

Wybuch gazu w Lublinie. Poparzony 62-latek trafił do szpitala

W poniedziałek, 5 grudnia w domu jednorodzinnym przy ul. Nowy Rynek w Lublinie doszło do wybuchu gazu. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, dramat wydarzył się około godz. 18.00. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przekazał, że w zdarzeniu została poszkodowana jedna osoba. To 62-letni mężczyzna, który z poparzeniami trafił do szpitala. Na miejscu zdarzenia przez ponad godzinę pracowały cztery zastępy straży pożarnej, liczące łącznie 14 strażaków.

Wstępnie ustalono przyczynę eksplozji. Budynek nie został uszkodzony

Wstępnie ustalono przyczynę groźnego wybuchu w Lublinie. Wszystko wskazuje na to, że eksplodowała nieszczelna butla z gazem. Na szczęście z przeprowadzonych na miejscu zdarzenia oględzin wynika, że dom jednorodzinny, w którym doszło do nieszczęścia nie został uszkodzony i będzie nadawał się do dalszego zamieszkania. Ewentualną skalę zniszczeń budynku zbada jeszcze nadzór budowlany, który bardziej szczegółowo ustali stan techniczny konstrukcji. Dochodzenie w sprawie wybuchu prowadzi policja.

