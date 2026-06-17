Egzekucja w biały dzień. Prokuratura przekazała nowe informacje

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-06-17 13:55

Trwa śledztwo związane z zabójstwem Roberta K. (+44 l.), Rosjanina zastrzelonego w poniedziałek na osiedlu w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. To artysta, który pod pseudonimem Siemion Skrepecki otwarcie drwił z Putina i jego popleczników, przed represjami uciekł do Polski. Wciąż poszukiwany jest zabójca bądź zabójcy artysty.

Do zabójstwa doszło w biały dzień, do idącego chodnikiem Siemiona podszedł nieznany mężczyzna i oddał do niego łącznie pięć strzałów z pistoletu kaliber 9 mm. Uciekł po tym. W związku z tym zatrzymani zostali dwaj Białorusini w wieku 33 -ech i 37-lat. - Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali już zwolnieni. Ich związek z tym zdarzeniem, który był przedmiotem bardzo intensywnych działań, został zweryfikowany negatywnie. Okazało się, że nie mają związku ze sprawą. Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani - poinformował w środę prok. Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

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Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, był także trzeci zatrzymany - obywatel Włoch. On także został zwolniony. Jako że w ręce policji nie wpadł do tej pory nikt związany z morderstwem, przed śledczymi żmudna robota operacyjna. Na apele o pomoc w przekazywaniu informacji, filmów, itd. odpowiedziało kilka osób. Pomoc innych wciąż jest potrzebna.

- Apelujemy do świadków, przejeżdżających w okolicy miejsca zdarzenia kierowców z kamerkami o przekazywanie nagrań, zanim zostaną utracone - mówi SE podinspektor Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie.

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W środę odbędzie się w Lublinie sekcja zwłok Roberta K.

Rosyjski satyryk zastrzelony w Polsce. Siemion Skrepetski nie żyje
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BIAŁA PODLASKA