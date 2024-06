Egzamin na prawo jazdy skończył w szpitalu. Wjechał w niego kierowca audi

To nie tak miało być

Chełm. Wypadek podczas egzaminu na prawo jazdy. Auto uderzyło w motocyklistę

Zamiast cieszyć się ze zdanego egzaminu na prawo jazdy wylądował w szpitalu. 36-letni mężczyzna, który usiłował zdobyć uprawnienia do kierowania motocyklami, został uderzony przez audi, które najechało na tył jednośladu. Do wypadku doszło w środę, 26 czerwca na ul. Rejowieckiej w Chełmie. Za kierownicą samochodu siedział 37-latek. On nie odniósł żadnych obrażeń. Policja bada przebieg niebezpiecznego zdarzenia. Winowajca nie został jeszcze wskazany przez mundurowych.

- Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Wyjaśniamy szczegółowe okoliczności wypadku i apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze oraz zwracanie uwagi na to, co dzieje się dookoła nas - przestrzega lubelska policja.

