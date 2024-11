Lis zaatakował człowieka! Kolejne przypadki śmiertelnej choroby. „Zabił go i przekazał służbom”

Czasy PRL-u w Polsce. Życie w cieniu niedoborów i przemian

Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli PRL, to okres w historii naszego kraju, który trwał od 1952 do 1989 roku. Wówczas Polska była w strefie wpływów Związku Radzieckiego i nie była państwem suwerennym. Był to czas głębokich przemian społecznych, gospodarczy i politycznych. Ludzie musieli mierzyć się z wieloma trudnościami, lecz największym problemem bez wątpienia były niedobory. Okazuje się bowiem, że sklepy świeciły pustkami - brakowało podstawowych produktów takich jak mięso, kawa, cukier czy nabiał, więc nic dziwnego, że w domowych kuchniach oraz na stołówkach bardzo często serwowano coś z niczego.

PRL-owska kuchnia. Jakie potrawy jedli nasi dziadkowie?

Kuchnia PRL-u to temat pełen kontrastów, który przez wielu określany jest jako swego rodzaju szkoła przetrwania. Okazuje się bowiem, że w momencie, gdy na sklepowych półkach nie było praktycznie nic, Polacy radzili sobie z tym, co mieli. Właśnie w ten sposób powstały potrawy, które, choć przed laty były prawdziwym rarytasem, dziś uznawane są za nie lada obrzydlistwa.

W PRL-u dominowały wymyślne potrawy, takie jak np. zupa owocowa. To niekonwencjonalne danie serwowano głównie w szkołach i przedszkolach, a ówczesne dzieci do dziś mają ciarki na samą myśl! Słodka i często brejowata konsystencja serwowana z makaronem wyglądała całkiem dobrze, lecz jej smak nie podobał się każdemu. Zupa owocowa do jednak dopiero początek!

Obrzydlistwa rodem z PRL-u

Oprócz zupy owocowej w okresie PRL-u na stołach królował także np. chleb w jajku, który spożywano zarówno rano, jak i wieczorem. Popularnym przysmakiem, a w zasadzie wykwintnym deserem był chleb posypany cukrem, którym najczęściej zajadali się najmłodsi. Ucztą dla zmysłów była także panierowana mortadela, mająca zastąpić dobrej jakości mięso.

