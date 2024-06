Do tej sytuacji doszło w środę 12 czerwca na drodze wojewódzkiej numer 747 na wysokości miejscowości Radwiec Duży (woj. lubelskie). "Tir prawie zmiótł dziewczynki na przejściu" - taki opis pojawił się nad filmem. Na nagraniu widać, jak dwie małe dziewczynki z plecakami, zbliżają się do przejścia dla pieszych na ruchliwej drodze. Jedna z dziewczynek zwolniła przed przejściem widząc nadjeżdżającego TIR-a. Druga weszła na jezdnię bez upewnienia się, że może to zrobić. Kierowca ciężarówki popisał się refleksem. W ostatniej chwili skręcił w lewo. Przerażona dziewczynka cofnęła się i uciekła na chodnik. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale dziewczynki na pewno najadły się strachu. - A co TIR miał zrobić? Takiej masy nie zatrzymasz w miejscu. Polecam jednak się rozejrzeć przed wparowaniem na jezdnię - komentują internauci.

Lubelskie. Dziewczynki wtargnęły na jezdnię. Przerażające nagranie. "Raczej uratował im życie"