Dzielisz się takim opłatkiem na wigilii? To wielki błąd. Ksiądz ostrzega Polaków

Tomasz trafił do więzienia za pobicie wujka. Gdy wyszedł, koszmar zaczął się na nowo. Polewanie wrzątkiem to nie wszystko

Spis treści

Skąd wzięła się tradycja dzielenia się opłatkiem?

Dzielenie się opłatkiem to tradycja, którą po dziś dzień pielęgnuje wiele polskich rodzin. To właśnie ten moment rozpoczyna zazwyczaj kolację wigilijną. Mało kto o tym wie, ale tradycja łamania się opłatkiem sięga jeszcze czasów pogaństwa i chleba, którym to wówczas się dzielono. Z czasem praktykę tę przejęli chrześcijanie, lecz - co ciekawe - na początku nie miała ona nic wspólnego ze świętami, a była po prostu oznaką braterstwa i jedności. Współcześnie większość Polaków dzielenie się opłatkiem łączy ze składaniem sobie życzeń na nadchodzący rok.

Gdzie kupić opłatek wigilijny na święta? Ksiądz ostrzega

W przeszłości opłatek nabywało się jedynie z kościoła lub od ministrantów, którzy chodzili po domach i go sprzedawali. Współcześnie sprawa jest poniekąd ułatwiona, ponieważ możemy kupić go nawet w galeriach handlowych. Czy jednak zakup opłatka w takich miejscach jak sklepy jest zgodny z tradycją chrześcijańską? Okazuje się, że wypiek z białej mąki i wody powinien być poświęcony, a ten kupiony w marketach czy galeriach zazwyczaj taki nie jest.

Opłatek to jeden z ważniejszych symboli Świąt Bożego Narodzenia. Tylko pobłogosławiony ma swoje pełne znaczenie. Tradycyjne są tylko te poświęcone - podkreśla ks. Stanisław Jóźwiak, rzecznik wrocławskiej kurii, cytowany przez portal "Fakt".

W sytuacji jednak gdy zakupimy już opłatek ze sklepu, można poświęcić go w kościele po uzgodnieniu tego z księdzem lub nawet w domu, jeśli posiadamy wodę święconą.