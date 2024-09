O tym, że Dworzec Główny PKS w Lublinie „dusi się“ w ścisłym centrum Lublina mówiono już od dawna. Położony u podnóża Starego Miasta nie był, mówiąc oględnie, wizytówką mającego spore aspiracje Lublina. Wkrótce zostanie po nim tylko zabytkowy budynek dworcowy, a cały ruch skierowany zostanie na Dworzec Metropolitalny. Ten położony jest na rozległym placu tuż obok dworca PKP. Tam, gdzie onegdaj była ulica Dworcowa, stanowiska autobusowe, budynki byłej gazowni, komis samochodowy, budki z hot dogami...

O dziwo nowoczesna bryła (chwalona przez branżowe czasopisma na całym świecie) nowego budynku nie gryzie się z monumentalnym gmachem wybudowanego pod koniec XIX wieku dworca kolejowego. Na dachu dworca jest taras, na którym można spędzić czas, m.in. leżąc na leżakach.

Budowa nowego dworca w Lublinie

Budowa ruszyła w styczniu 2021 roku.

- Sercem całej inwestycji jest budynek dworca, który będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. Dodatkowo wokół dworca powstanie zupełnie inny układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Dominującymi materiałami w bryle budynku dworca są szkło i beton. Obok budynku głównego powstaną niezależne perony autobusowe przykryte szklanym dachem wspartym na filarach, które jednocześnie spełnią funkcję ozdobną poprzez ażurowe, lekkie elementy inspirowane ludowymi wycinankami - informowali niedługo potem urzędnicy.

Nagrody dla nowego dworca w Lublinie

Całość kosztowała prawie 240 mln złotych. Od samego początku projekt i gotowy produkt zdobywa uznanie w Polsce i na świecie. W 2020 roku „Rzeczpospolita“ uznała, że zasługuje na nagrodę Real Estate Impactor w kategorii Innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni. W 2022 roku wyróżnieniono go w konkursie PLGBC Green Building Awards w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”. Dworzec Lublin zwyciężył także w tegorocznej edycji konkursu Property Design Awards 2024 w kategorii „bryła – obiekty publiczne”. Został także nominowany także do nagrody „Cuda Polski 2024”, konkursu organizowanego przez National Geographic.Niedawno zaś, podczas Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością w konkursie „Lider Dostępności” w kategorii „duży obiekt użyteczności publicznej“.

