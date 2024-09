Polski dworzec z szansą na wygraną "architektonicznego Oscara"

Na terenie polskich miejscowości można spotkać naprawdę ciekawe obiekty, które potrafią zachwycić swoją nowoczesnością oraz oryginalnością. Oczywiście nasza architektura ma także swego rodzaju ciemną stronę, do której można zaliczyć m.in. dworce kolejowe, budzące skrajne emocje. Szczególnie w mniejszych miastach i wsiach łatwo spotkać zaniedbane obiekty i nie sposób się nie przerazić.

Zazwyczaj to ruiny, które niszczeją w oczach, lecz - co ważne - coraz częściej można zauważyć ich modernizacje. Na terenie całego kraju na przestrzeni ostatnich lat nie tylko zmodernizowano sporo dworców PKP czy PKS, ale również stworzono je od podstaw. Jednym z takowych jest Dworzec Metropolitalny w Lublinie, który bez wątpienia zachęca do podróży i nic dziwnego, iż pojawił się w gronie finalistów World Architecture Festival 2024. Co jednak przykuło uwagę organizatorów konkursu? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dworzec Metropolitalny w Lublinie ma szansę na wygraną!

World Architecture Festival 2024 to prestiżowy konkurs architektoniczny, który organizowany jest od 2008 roku. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, a obiekt w Lublinie znalazł się w kategorii "Transport".

Dworzec Metropolitalny zachwycił jury zarówno swoim niebywałym wyglądem, jak i funkcjonalnymi aspektami. Organizatorzy docenili jednak w szczególności rozwiązania proekologiczne, które zostały wykorzystane podczas budowy.

Choć poprzeczka jest postawiona wysoko, mieszkańcy oraz władze miasta liczą na wygraną. Ostateczne wyniki poznamy dopiero w dniach 6-8 listopada, bowiem właśnie wtedy odbędzie się wręczanie nagród Marina Bay Sands w Singapurze. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, iż perełka Lublina zdobędzie pierwsze miejsce. Jeśli jesteście ciekawi, jak dworzec przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.