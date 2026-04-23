Dwóch braci w kominiarkach okradło księdza! Zostali zatrzymani po policyjnym pościgu

Marta Grabiec
2026-04-23 12:15

Dwaj bracia w wieku 34 i 38 lat odpowiedzą za kradzież z włamaniem do plebanii w powiecie tomaszowskim. Mężczyźni zostali zatrzymani po policyjnym pościgu, a przy nich znaleziono skradzione pieniądze, kominiarki oraz narzędzia do włamań. Grozi im nawet 15 lat więzienia.

Galeria zdjęć 4

Włamanie do plebanii w gminie Jarczów

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na terenie gminy Jarczów. Sprawcy, działając pod nieobecność księdza, dostali się do budynku plebanii po uprzednim przełamaniu wkładki zamka w drzwiach wejściowych. Z wnętrza zabrali około 18 tysięcy złotych.

Zamaskowani mężczyźni szybko opuścili miejsce zdarzenia i odjechali samochodem, kierując się w stronę województwa podkarpackiego. Ich plan ucieczki nie powiódł się dzięki szybkiej reakcji policji.

Pościg i zatrzymanie na drodze

W działania zaangażowali się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy współpracowali z policjantami z KWP w Rzeszowie oraz KPP w Tomaszowie Lubelskim. To właśnie ta współpraca pozwoliła na szybkie namierzenie i zatrzymanie podejrzanych.

Mężczyźni nie zatrzymali się do kontroli drogowej mimo wyraźnych sygnałów nadawanych przez policjantów i kontynuowali ucieczkę. Funkcjonariusze podjęli pościg, który zakończył się skuteczną akcją blokady. Radiowozy wyprzedziły pojazd włamywaczy i zajechały im drogę, uniemożliwiając dalszą jazdę.

Po zatrzymaniu okazało się, że w samochodzie znajdują się skradzione pieniądze, kominiarki oraz wytrychy służące do otwierania zamków.

Recydywa i surowe konsekwencje

Zatrzymani to bracia w wieku 34 i 38 lat, mieszkańcy gminy Jasło, którzy byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa. W Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Dodatkowo młodszy z nich odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Z uwagi na wcześniejszą karalność, obaj mężczyźni będą odpowiadać w warunkach recydywy. Oznacza to, że grozi im surowsza kara – nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Galeria zdjęć 8
Sonda
Byłeś/aś kiedyś świadkiem kradzieży?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ