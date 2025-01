Co zrobić z choinką po świętach? Można jej dać drugie życie!

Na Metalurgiczną 13 k trafić jest stosunkowo łatwo - to duży plac położony dokładnie w miejscu, gdzie przed laty stała Odlewnia Żeliwa Ursus. Na miejscu pracownicy PSZOK przyjmą drzewka. - Mamy wydzielone, osłonięte od wiatru miejsce, które czeka już na choinki - zachęca pan pracujący na miejscu. - Widać je doskonale z daleka.

To fajny pomysł, ponieważ dzięki temu choinki mają szansę cieszyć wszystkich lublinian przez długie lata. Po ocenie ich stanu przez pracowników Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, zdrowe rośliny zostaną posadzone w miejskich terenach zielonych, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Co jest ważne? - Poświąteczne drzewka w dobrej kondycji zdrowotnej mogą trafić na miejskie tereny zielone, jednak warunkiem ich przyjęcia jest odpowiednie zahartowanie. Aby zwiększyć szanse na przyjęcie, należy przenieść choinkę do chłodniejszego pomieszczenia przed jej dostarczeniem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - mówi Katarzyna Antoń, Miejski Architekt Zieleni, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

PSZOK pracuje od poniedziałku do piątku w godz.10.00-18.00.

