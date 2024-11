Spis treści

Ten kurort był rajem dla turystów. Odwiedzali go najbogatsi

Wakacje kojarzą się nam z odpoczynkiem na plaży, morską bryzą, dobrym jedzeniem i luksusowym pokojem hotelowym. Z takich udogodnień już w przeszłości chętnie korzystały wielkie gwiazdy, w tym np. Elizabeth Taylor czy Brigitte Bardot, odwiedzając regularnie m.in. ekskluzywny kurort Warosia, który zbudowany został na początku lat 50. XX wieku. Przez dwie dekady miejsce to zbierało laury i nie zapowiadało się, by miało być inaczej. Celebryci i osoby bogate w szczególności polubiły Warosię, bowiem znajdujący się na Cyprze kurort miał wszystko, czego było potrzeba do odpoczynku.

45 różnych hoteli, 60 apartamentowców i około 100 lokali rozrywkowych - to wszystko przyciągało odwiedzających. Turyści, chcąc iść do kina, nie musieli wychodzić poza obiekt, bowiem to znajdowało się w jego wnętrzu. Tak samo sytuacja przedstawiała się w przypadku kasyna czy teatrów. Gości więc nie brakowało, lecz wszystko zmieniło się z dniem 20 lipca 1974 roku, kiedy to nastąpiła turecka inwazja.

Luksusowe hotele dziś niszczeją w oczach. Ludzie musieli stamtąd uciekać

Złoty czas dla kurortu Warosia zakończył się w połowie lat 70, w związku z panującym konfliktem. W 1974 roku miała miejsce inwazja turecka na Cypr, która była przedstawiana jako reakcja na zamach stanu, lecz według wielu tak naprawdę chodziło o przywrócenie porządku konstytucyjnego na wyspie.

Z chwili na chwilę więc, turyści, którzy 20 lipca 1974 roku wygrzewali się na plaży przy kurorcie, z obawy o swoje życie, zaczęli pakować walizki i uciekali do domów. Od momentu konfliktu północna część wyspy Cypru przekształciła się na Turecką Republikę Cypru Północnego i jest kontrolowana przez wojsko.

Zwiedzanie Warosii jest możliwe. Te krajobrazy mogą zaskoczyć

Lata mijały, a Warosia niszczała, więc dziś odwiedzając ten region, można natknąć się na nieco przerażający widok, który wywołuje gęsią skórkę. Opuszczone budynki ani trochę nie przypominają rajskich wakacji. Jak jednak wygląda kwestia zwiedzania tego miejsca?

Okazuje się, że w październiku 2020 roku premier Cypru Północnego Ersin Tatar ogłosił, iż plaża w Warosii zostanie udostępniona dla turystów, a prezydent Turcji Recep Tayyip poparł tę decyzję. Rok później, bo w lipcu 2021 roku otwarto 3,5 proc. całego obszaru, lecz wstęp do budynków jest wciąż zabroniony, a odwiedziny są możliwe wyłącznie w godzinach 8-20.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdziecie fotografie Warosii.