Długi weekend w listopadzie. Premier dał wolne tym pracownikom

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-17 3:46

Listopad 2025 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla osób planujących jesienny odpoczynek. Układ kalendarza sprawi bowiem, że w tym roku będzie szansa na czterodniowy weekend w okolicach Święta Niepodległości. 10 listopada może stać się dla wielu pracowników dniem wolnym od pracy, co da idealną okazję do zorganizowania krótkiego wyjazdu lub rodzinnych spotkań.

Kalendarz świąt i dni wolnych 2025

i

Autor: Pixabay.com
Lublin SE Google News
  • W listopadzie 2025 roku zapowiada się wyjątkowo długi weekend w okolicach Święta Niepodległości.
  • Premier zdecydował, że 10 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji państwowej.
  • Dzięki tej decyzji pracownicy służby cywilnej zyskają czterodniowy wypoczynek.
  • Chcesz wiedzieć, czy i twoja firma może dać Ci wolne 10 listopada? Przeczytaj artykuł!

W Polsce kalendarz dni wolnych od pracy od lat budzi duże zainteresowanie – zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Każde święto przypadające w tygodniu oznacza krótszy czas pracy, a gdy wypada w sobotę, pracodawcy muszą wyznaczyć inny dzień wolny. Właśnie dlatego wielu z nas z wyprzedzeniem sprawdza, jak układają się święta w danym roku, by zaplanować urlop i zorganizować sobie dłuższy wypoczynek. Jeśli jesteście ciekawi, jak dni wolne prezentują się na 2026 rok, zachęcamy do sprawdzenia naszego wcześniejszego artykułu tutaj: Długie weekendy w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne, by zyskać na urlopie w pracy?

Długi weekend w listopadzie 2025

Zanim jednak zaczniemy planować wolne na rok 2026, pamiętajmy, że przed nami jeszcze długi weekend w 2025 roku. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych wypada w tym roku sobotę, więc Kodeks Pracy przewiduje, że pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Dla większości pracowników etatowych oznacza to, że w kalendarzu pojawi się dodatkowy dzień wolny od pracy.

W listopadzie dniem wolnym będzie również 11 dzień tego miesiąca, bowiem wówczas obchodzimy Dzień Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada we wtorek, jednak wiadomo już, że są osoby, które urlop rozpoczną już od 8 listopada. Jak to możliwe?

Polecany artykuł:

To ostatni moment na wykorzystanie urlopu. Po 30 września wolne przepadnie

10 lisotpada dniem wolnym od pracy. Premier zdecydował

Mamy dobrą wiadomość dla pracowników administracji państwowej – premier wydał zarządzenie, na mocy którego 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy. Wolne to przysługuje w zamian za 1 listopada – Wszystkich Świętych – który w tym roku wypada w sobotę. Dzięki temu osoby zatrudnione w korpusie służby cywilnej zyskają długi weekend, który potrwa od 8 do 11 listopada.

Choć 10 listopada nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w wielu firmach i instytucjach prywatnych również może zostać wyznaczony jako dzień wolny za święto przypadające w sobotę. W przypadku pracowników administracji państwowej o wyborze tego dnia decyduje Prezes Rady Ministrów. Zarządzenie z 27 lutego 2025 r. wyznaczyło właśnie 10 listopada 2025 r. na dodatkowy dzień wolny – dzięki czemu osoby zatrudnione w urzędach zyskają cztery dni odpoczynku z rzędu.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Dni wolne w 2026 roku
10 zdjęć
Sonda
Czy uważasz, że 2 dni wolnego za oddanie krwi są wystarczające?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOLNE
KALENDARZ DNI WOLNYCH