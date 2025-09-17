Długi weekend w listopadzie. Premier dał wolne tym pracownikom

W listopadzie 2025 roku zapowiada się wyjątkowo długi weekend w okolicach Święta Niepodległości.

Premier zdecydował, że 10 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji państwowej.

Dzięki tej decyzji pracownicy służby cywilnej zyskają czterodniowy wypoczynek.

W Polsce kalendarz dni wolnych od pracy od lat budzi duże zainteresowanie – zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Każde święto przypadające w tygodniu oznacza krótszy czas pracy, a gdy wypada w sobotę, pracodawcy muszą wyznaczyć inny dzień wolny. Właśnie dlatego wielu z nas z wyprzedzeniem sprawdza, jak układają się święta w danym roku, by zaplanować urlop i zorganizować sobie dłuższy wypoczynek.

Długi weekend w listopadzie 2025

Zanim jednak zaczniemy planować wolne na rok 2026, pamiętajmy, że przed nami jeszcze długi weekend w 2025 roku. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych wypada w tym roku sobotę, więc Kodeks Pracy przewiduje, że pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Dla większości pracowników etatowych oznacza to, że w kalendarzu pojawi się dodatkowy dzień wolny od pracy.

W listopadzie dniem wolnym będzie również 11 dzień tego miesiąca, bowiem wówczas obchodzimy Dzień Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada we wtorek, jednak wiadomo już, że są osoby, które urlop rozpoczną już od 8 listopada. Jak to możliwe?

10 lisotpada dniem wolnym od pracy. Premier zdecydował

Mamy dobrą wiadomość dla pracowników administracji państwowej – premier wydał zarządzenie, na mocy którego 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy. Wolne to przysługuje w zamian za 1 listopada – Wszystkich Świętych – który w tym roku wypada w sobotę. Dzięki temu osoby zatrudnione w korpusie służby cywilnej zyskają długi weekend, który potrwa od 8 do 11 listopada.

Choć 10 listopada nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w wielu firmach i instytucjach prywatnych również może zostać wyznaczony jako dzień wolny za święto przypadające w sobotę. W przypadku pracowników administracji państwowej o wyborze tego dnia decyduje Prezes Rady Ministrów. Zarządzenie z 27 lutego 2025 r. wyznaczyło właśnie 10 listopada 2025 r. na dodatkowy dzień wolny – dzięki czemu osoby zatrudnione w urzędach zyskają cztery dni odpoczynku z rzędu.

