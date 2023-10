Darmowe konopie w Lublinie! Ludzie mogli brać, ile chcą

Darmowe konopie w Lublinie

O niecodziennej akcji mieszkańcy Lublina dowiedzieli się dzień wcześniej. 28 września w mediach społecznościowych Szymon Włodarczyk, prezes zarządu firmy Hemplab, opublikował wyjątkowe zaproszenie. Ogłosił bowiem, że na jeden dzień udostępnia swoje słynne pole między blokami na osiedlu Poręba w Lublinie wszystkim zainteresowanym darmowym zbiorem uprawianych tam konopi!

"W związku z natłokiem wyzwań logistycznych nie możemy rozpocząć planowanego zbioru konopi włóknistych na słynnym polu, mimo że jest na to idealny moment. Konopie są już dojrzałe, pięknie pachną i zawierają wysokie stężenie dobroczynnych substancji. Chcemy się więc nimi podzielić i udostępnić pole dla wszystkich, którzy chcą zerwać bukiet konopi i zabrać go ze sobą do domu. Z zerwanych konopi można zrobić dekorację, nalewkę, napar czy nawet domowy macerat o właściwościach pielęgnacyjnych. Jednocześnie przypominamy, że uprawiana przez nas odmiana nie ma w składzie żadnych substancji psychoaktywnych" - poinformował za pośrednictwem Facebooka.

Jak dodał, wszyscy zainteresowani mogą zabrać tyle towaru, ile chcą. "Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do zbiorów. Nie ma ograniczeń co do ilości zebranego surowca. Kwiaty konopi są dostępne do wyczerpania zapasów na polu. Łodygi konopi włóknistych są bardzo twarde dlatego warto zabrać ze sobą narzędzia do cięcia kwiatów. Mamy nadzieje, że i w tym roku uprawiane przez nas konopie przysłużą się możliwie szerokiemu gronu ludzi i pomogą w popularyzacji tej niesamowitej rośliny" - zachęcił.

Pole między blokami nie dla deweloperów

Już nie raz było głośno o polu uprawnym między blokami na osiedlu Poręba w Lublinie. Gdy wcześniej uprawiane było na nim zboże, prace rolne stawały się atrakcją dla mieszkających w sąsiedztwie osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. W wywiadach właściciel działki Janusz Wydra wspomina, że już nie raz deweloperzy próbowali odkupić od niego pole. Mężczyzna zapewnia jednak, że działki nie sprzeda.