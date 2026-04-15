Dar ołtarza na komunię. Rodzice robią składki. "Ksiądz życzy sobie kwotę 2 tys. zł"

Anastazja Lisowska
2026-04-15 9:33

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wraca temat tzw. daru ołtarza. Choć w założeniu ma to być symboliczny gest wdzięczności wobec parafii, w praktyce coraz częściej budzi emocje - zwłaszcza wśród rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej.

Komunia 2025 r. zbliża się wielkimi krokami. Ile włożyć do koperty?

Autor: Getty Images Ile włożyć do koperty na komunię? Pieniądze to wciąż popularny prezent
Pierwsza Komunia Święta 2026

Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka wychowanego w wierze katolickiej. To moment o głębokim znaczeniu duchowym, który jednocześnie stał się w Polsce dużym wydarzeniem rodzinnym. Uroczystości często wiążą się z przyjęciami, prezentami i niemałymi wydatkami, które dla wielu rodzin stanowią spore wyzwanie.

Rodzice łapią się za głowy, goście liczą pieniądze. Tyle teraz kosztuje komunia

Dar ołtarza - tradycja czy obowiązek?

Wraz ze zbliżającym się sezonem komunijnym pojawia się temat daru ołtarza. To w założeniu symboliczny gest wdzięczności wobec parafii, ale w praktyce coraz częściej budzi emocje wśród rodziców, którzy muszą składać się na taki upominek. 

W wielu parafiach organizowane są zbiórki pieniędzy. Rodzice dzieci ustalają składki, wybierają formę daru i kontaktują się z księdzem, by uzgodnić szczegóły. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy sugestie duchownych dotyczące prezentu przestają być jedynie wskazówką. O tej kwestii jakiś czas temu pisali rodzice na grupach komunijnych na Facebooku:

Ksiądz życzy sobie kwotę 2 tys. zł na komunię jako prezent + renowacja jakiegoś krzyża, którą mają zrobić rodzice osobiście na początku maja. Czy to nie przesada?

U nas w kościele przyjętych będzie 30 dzieci, a ksiądz zażyczył sobie do 6 tysięcy na remont. Oczywiście nie zgodziliśmy się na to.

U nas 45 dzieci i 5 tys. jako dar ołtarza daliśmy i kwiaty dla Proboszcza, katechetki i księży

- relacjonowali rodzice na grupach komunijnych na Facebooku, cytuje portal Fakt.pl.

Karolina Pajączkowska pokazała komunię syna. I przyjęcie, i celebrację w kościele

Komunia coraz droższa

Jak więc widać, pierwotna idea daru ołtarza miała charakter symboliczny i była związana z liturgią. Dziś jednak zwyczaj ten uległ zmianie, wpisując się w szerszy trend rosnących kosztów związanych z komunią. Nie zapominajmy bowiem, że oprócz takiego wydatku w kolejce czeka jeszcze wiele innych. 

Ile dać do koperty na komunię 2026? W tym roku stawki ostro w górę

QUIZ. Pierwsza komunia w PRL. Jakie dawano prezenty?
