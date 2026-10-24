Dachowanie volkswagena. W środku pięć młodych osób

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-latek kierujący pojazdem zmierzał w stronę Jaślikowa. Pokonując zakręt, nie dostosował prędkości do panującej aury. Śliska nawierzchnia sprawiła, że auto wypadło z trasy, wpadło do rowu i ostatecznie wylądowało na dachu w pobliskim polu.

Oprócz 18-letniego kierowcy, w samochodzie znajdowało się czworo pasażerów w wieku 18 i 19 lat. Cztery poszkodowane osoby zostały przetransportowane do szpitala przez załogi karetek pogotowia. Ostatni uczestnik wypadku początkowo nie wymagał pomocy, jednak po jakimś czasie również postanowił skonsultować się z lekarzem. Szczęśliwie, mimo że wypadek wyglądał bardzo niebezpiecznie, żadna z osób nie odniosła ciężkich obrażeń.

5

Policjanci ponownie przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności, zwłaszcza kierowcom, którzy niedawno zdobyli uprawnienia. Jesienne warunki, w tym mokre i śliskie nawierzchnie, znacząco wpływają na wydłużenie drogi hamowania i mogą prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Podkomisarz Anna Chuszcza podkreśla, że kluczowe jest dostosowanie prędkości do tego, co dzieje się na drodze.