Wyniki EuroJackpot, Mini Lotto i Multi Multi (23.10.2026). Sprawdź, czy wieczór kończysz z herbatą, czy z szampanem za miliony

Wyniki lotto dzisiaj 23 października 2026 roku mogą sprawić, że twoje plany na weekend gwałtownie ulegną zmianie. Szczęśliwe liczby w EuroJackpot, Ekstra Pensji czy Kaskadzie to szansa, by raz na zawsze przestać liczyć każdy grosz i zacząć planować luksusowe podróże. Przekonaj się, czy dzisiejsze losowania przyniosły ci uśmiech od ucha do ucha i gruby portfel.

Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.