Tak kierowca autobusu szykował się do kursu. Dwie nastolatki zadzwoniły na policję

Cała sytuacja rozegrała się na terenie Biłgoraja. Dwie nastolatki uczęszczające do lokalnej szkoły zawiadomiły mundurowych o niepokojącym zachowaniu pracownika firmy przewozowej. Dziewczyny zwróciły uwagę na kierowcę, który w oczekiwaniu na odjazd dyskretnie mieszał trunek procentowy z gazowanym napojem. Uczennice natychmiast zareagowały, obawiając się o zdrowie pasażerów i innych kierowców.

Zgłoszenie obsłużył patrol z biłgorajskiej jednostki. Alkomat potwierdził, że 61-latek przygotowujący się do wyjazdu znajdował się po użyciu alkoholu. Mundurowi ustalili, że szofer zaledwie chwilę wcześniej zjechał z poprzedniej trasy. Jak przekazała starszy aspirant Joanna Klimek: „Dzięki informacji przekazanej przez uczennice policjanci mogli zareagować, zanim mężczyzna wyruszył w kolejny kurs”.

Sąd w Biłgoraju zajmie się sprawą 61-letniego kierowcy autobusu

Zebrane dowody i wyniki kontroli trzeźwości pozwoliły na postawienie 61-latkowi zarzutów kierowania po użyciu alkoholu oraz świadczenia w tym stanie pracy. Mundurowi natychmiast odebrali mu prawo jazdy, a właściwe postanowienie w tej sprawie wydał już Sąd Rejonowy w Biłgoraju.

Losami mężczyzny zajmie się teraz wymiar sprawiedliwości. Oprócz wysokiej grzywny, grozi mu również przymusowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów nawet przez trzy lata.