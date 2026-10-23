Tak kierowca autobusu szykował się do kursu. Dwie nastolatki zadzwoniły na policję

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-23 11:29

Czujność dwóch 17-letnich uczennic z Biłgoraja zapobiegła potencjalnej tragedii na drodze. Nastolatki zauważyły kierowcę autobusu, który tuż przed kolejnym odjazdem przelewał alkohol do butelki po napoju. Funkcjonariusze szybko przerwali plany 61-latka.

Ręka osoby przelewającej płyn z butelki w autobusie w Biłgoraju. O zatrzymaniu kierowcy przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe

Cała sytuacja rozegrała się na terenie Biłgoraja. Dwie nastolatki uczęszczające do lokalnej szkoły zawiadomiły mundurowych o niepokojącym zachowaniu pracownika firmy przewozowej. Dziewczyny zwróciły uwagę na kierowcę, który w oczekiwaniu na odjazd dyskretnie mieszał trunek procentowy z gazowanym napojem. Uczennice natychmiast zareagowały, obawiając się o zdrowie pasażerów i innych kierowców.

Zgłoszenie obsłużył patrol z biłgorajskiej jednostki. Alkomat potwierdził, że 61-latek przygotowujący się do wyjazdu znajdował się po użyciu alkoholu. Mundurowi ustalili, że szofer zaledwie chwilę wcześniej zjechał z poprzedniej trasy. Jak przekazała starszy aspirant Joanna Klimek: „Dzięki informacji przekazanej przez uczennice policjanci mogli zareagować, zanim mężczyzna wyruszył w kolejny kurs”.

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Zebrane dowody i wyniki kontroli trzeźwości pozwoliły na postawienie 61-latkowi zarzutów kierowania po użyciu alkoholu oraz świadczenia w tym stanie pracy. Mundurowi natychmiast odebrali mu prawo jazdy, a właściwe postanowienie w tej sprawie wydał już Sąd Rejonowy w Biłgoraju.

Losami mężczyzny zajmie się teraz wymiar sprawiedliwości. Oprócz wysokiej grzywny, grozi mu również przymusowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów nawet przez trzy lata.

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