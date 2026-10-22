Brutalne zabójstwo na osiedlu w Białej Podlaskiej. Drugi podejrzany zatrzymany. ABW nie kończy śledztwa

ABW zatrzymała drugiego podejrzanego

O zatrzymaniu poinformował w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak przekazał, funkcjonariusze ABW ujęli 22-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o pomocnictwo w zabójstwie obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.

Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy. Sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że zatrzymania dokonano w poniedziałek na parkingu przy autostradzie A2. Zatrzymany Mahmud A. usłyszał zarzut pomocnictwa w zabójstwie oraz nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.

Miał dostarczyć broń, samochód i telefon

Jak wynika z informacji przekazanych przez Sąd Okręgowy w Lublinie, rola 22-latka miała być znacznie większa niż tylko pomoc logistyczna.

Według ustaleń śledczych Mahmud A. miał dostarczyć głównemu sprawcy broń wykorzystaną do zabójstwa, zapewnić środek transportu oraz telefon komórkowy z aplikacją służącą do monitorowania przemieszczania się pojazdu ofiary. Mężczyzna miał również przekazywać informacje dotyczące miejsca pobytu pokrzywdzonego.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak złożył wyjaśnienia. Za pomocnictwo w zabójstwie grozi mu taka sama kara jak sprawcy, czyli nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Za nielegalne posiadanie broni może usłyszeć wyrok do ośmiu lat więzienia.

Dwaj Gruzini zostali wydaleni z Polski

ABW przekazała również, że razem z Mahmudem A. zatrzymano jeszcze dwóch obywateli Gruzji podróżujących wraz z nim. Mężczyźni zostali przekazani Straży Granicznej.

Wobec obu wszczęto procedurę wydalenia z Polski. Oprócz deportacji otrzymali również 10-letni zakaz ponownego wjazdu na terytorium naszego kraju.

Brutalne zabójstwo na osiedlu w Białej Podlaskiej

Do zbrodni doszło 15 czerwca rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Według ustaleń śledczych do Rosjanina podszedł nieznany wówczas mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Kiedy ofiara upadła na ziemię, napastnik podszedł bliżej i oddał kolejne strzały z niewielkiej odległości.

Sekcja zwłok wykazała siedem ran postrzałowych obejmujących głowę, klatkę piersiową i plecy.

Zamordowany Robert K., występujący publicznie jako Siemion Skriepiecki, był rosyjskim performerem, karykaturzystą i blogerem. Zyskał rozpoznawalność dzięki satyrycznym materiałom wymierzonym m.in. w reżim Władimira Putina.

Główny podejrzany już wcześniej trafił do aresztu

Wcześniej śledczy zatrzymali Elnura A., posługującego się gruzińskim paszportem. Prokuratura zarzuciła mu bezpośrednie dokonanie zabójstwa rosyjskiego performera.

Mężczyzna pozostaje w areszcie. Sąd przedłużył stosowany wobec niego środek zapobiegawczy do 15 grudnia. Śledczy nie wykluczają kolejnych działań i podkreślają, że sprawa nadal jest w toku.

Funkcjonariusze #ABW zatrzymali drugiego podejrzanego w sprawie zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej, do którego doszło w czerwcu br. 22-letni obywatel Gruzji jest podejrzany o pomocnictwo w zabójstwie Roberta K. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Śledztwo prowadzi Delegatura @ABW_GOV_PL w Lublinie wspólnie z @PolskaPolicja, pod nadzorem @PK_GOV_PL. Śledztwo ma charakter rozwojowy.— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 22, 2026

15