Nie płacą alimentów na własne dzieci. Ich twarze trafiły do policyjnej galerii!

Niektórzy z tych mężczyzn mogą wyglądać zupełnie zwyczajnie i nie wyróżniać się niczym szczególnym. Ich zdjęcia znalazły się jednak w policyjnych bazach, ponieważ są poszukiwani przez organy ścigania. Wśród spraw, w których prowadzone są poszukiwania, znajdują się również te dotyczące uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Dla dzieci alimenty często oznaczają pieniądze na codzienne utrzymanie, jedzenie, ubrania, leczenie czy edukację. Gdy zobowiązany rodzic nie wywiązuje się z tego obowiązku, konsekwencje odczuwają przede wszystkim najmłodsi. Przepisy przewidują odpowiedzialność karną za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów, a w określonych sytuacjach także wtedy, gdy zaległości osiągną ustawowy próg.

Nie płacą alimentów. Grożą im konsekwencje

Podstawą prawną jest art. 209 Kodeksu karnego, który dotyczy niealimentacji. Przepis przewiduje odpowiedzialność za uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą lub inną umową, jeżeli zaległość osiąga równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo opóźnienie w przypadku świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące.

Warto pamiętać, że nie każda osoba zalegająca z alimentami automatycznie jest poszukiwana przez policję. Publikacja wizerunku wiąże się z konkretną sprawą i działaniami prowadzonymi przez służby. Sam fakt poszukiwań nie powinien być też utożsamiany z prawomocnym skazaniem — znaczenie ma status danej sprawy i podstawa poszukiwań.

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Rozpoznajesz któregoś z mężczyzn? Policja prosi o pomoc

Udostępnianie wizerunków osób poszukiwanych ma pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu. Czasem ważna może okazać się informacja od osoby, która rozpoznała mężczyznę na zdjęciu lub wie, gdzie może przebywać.

Wszystkie zaprezentowane w tym materiale zdjęcia pochodzą bezpośrednio z rządowego portalu. Pobrano je z serwerów 23 października 2026 roku, kiedy to aktywnie widniały w systemach operacyjnych śledczych.

Osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, powinny skontaktować się z policją. W sytuacji wymagającej pilnej interwencji należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.